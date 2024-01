Deemno war wuel déi leschte Vakanze-Foire am Joer 2020, dat no 29 Editiounen am Ganzen.

Am Interview mam Paperjam gëtt de Fernand Heinisch vun der Unioun vun de Vakanzen-Agencen ze bedenken, datt eng Participatioun um Vakanzen-Salon sech fir d'Exposanten net géif rechnen, fir Fraisen, déi fir e Stand tëscht 30.000 an 150.000 Euro géife leien, misst ee vill Reese verkafen, fir op seng Käschten ze kommen. Deemno ass eng Re-Editioun vun der Tourismus-Foire wuel gestuerwen, ëmmerhin hat dës Foire soss traditionell am Januar eng 200 Exposanten a bis zu 30.000 Visiteuren op 3 Deeg gezielt.