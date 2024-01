Bei de Feierlechkeeten e Freideg war dann och d'Verdeedegungsministerin Yuriko Backes dobäi.

Present waren och e Chef d'Etat Major vun der Lëtzebuerger Arméi, de Steve Thull, sou wéi de Colonel Alain Schoeben deen de Kommando iwwer d'Unitéit vun der Lëtzebuerger Arméi huet.

Am Kader vun der Zeremonie hunn d'Zaldoten nom Ofschloss vun hirer Ausbildung bei der Arméi hiren Eed ofgeluecht. 61 vun 90 Rekrutten hunn hiren Ofschloss gepackt, dëst ass en Taux vu 67,7%.

Den nächste Schratt fir dës Zaldoten wäerten elo spezialiséiert a professionell Eenzel-Formatioune sinn, fir se beschtméiglech op hiren Asaz an de verschiddenen Eenheeten ze preparéieren.

Promesse solennelle de la 201e session de recrues (12.01.2024)

Communiqué par : état-major de l'armée

Vendredi 12 janvier 2024, l'armée luxembourgeoise a invité à assister à la 201e promesse solennelle de recrues qui avait lieu au centre militaire à Diekirch, en présence de Yuriko Backes, ministre de la Défense, du général Steve Thull, chef d'état-major de l'armée luxembourgeoise, du colonel Alain Schoeben, commandant des Forces et des membres de l'armée.

Une instruction de base de quatre mois terminée avec bravoure

Lors de la cérémonie, 61 soldates et soldats volontaires faisant preuve d'engagement, de droiture et de fiabilité ont prêté serment après avoir réussi cette formation initiale. Ils se sont engagés à respecter la Constitution, les lois de l'État, les règlements militaires et à servir fidèlement la Couronne et le drapeau dans l'accomplissement de leur service militaire. Sur un total de 90 recrues, 61 soldates et soldats ont terminé avec succès l'instruction de base, ce qui correspond à un taux de réussite de 67,7%. La réussite marque pour les volontaires la fin de la formation initiale, mais aussi le début de leur service militaire au sein de l'armée. Les prochaines étapes pour les soldates et soldats seront dès lors l'instruction individuelle avancée suivie de l'instruction individuelle spécialisée, afin de les préparer au mieux à leur engagement au sein des diverses unités, toujours dans le but de créer des troupes robustes, plus opérationnelles et disponibles.

Une cérémonie forte en symboles

La cérémonie de la « promesse » est l'expression de l'esprit de corps de l'armée luxembourgeoise. Fidèle à la tradition, la fourragère, symbolisant la conversion des recrues en soldates et soldats à part entière, a été discernée aux récipiendaires. Par ailleurs, cinq recrues ont été récompensées pour leurs excellentes performances au cours de leur instruction de base : soldate Anetta Mosr (1ère classée), soldat Alex Muller (2e classé), soldat Hugo Cardoso (3e classé), soldat Meo Reuland (meilleur sportif) et soldat Chris Friederich (meilleur tireur).

« Aujourd'hui, nous célébrons et honorons 61 jeunes femmes et hommes qui ont terminé avec succès leur instruction de base. Ils peuvent être fiers d'eux et de leurs accomplissements. Je me réjouis qu'un nombre particulièrement élevé de jeunes recrues aient prêté serment aujourd'hui, car l'armée a besoin de femmes et d'hommes jeunes et motivés pour relever les défis d'aujourd'hui et de demain. » a déclaré la ministre de la Défense Yuriko Backes.

La cérémonie a été encadrée par la musique militaire grand-ducale et commentée par Stéphanie Haan.