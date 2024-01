Dës Mettwurschte sollen natierlech op kee Fall giess ginn. Wann ee de Produit awer consomméiert huet, soll ee beschtefalls bei den Dokter goen.

Verkaaft ginn dës Mettwurschte vun der Mark Cobolux, dat an enger Barquette aus Plastik.

Oflafdatum vum betraffene Produit ass den 31. Januar 2024 a gouf tëscht dem 2. an 10. Januar verkaaft, dat an enger Partie Geschäfter a Butteker am Land.

Hei de Communiqué vun der Liewensmëttelsécherheet

Danger : Présence possible de Salmonella



Les salmonelles peuvent causer des symptômes tels que nausées, vomissements, crampes abdominales, diarrhée, fièvre et maux de tête dans les 6 à 72 heures après consommation. Ces symptômes peuvent être aggravés chez les jeunes enfants, les sujets immunodéprimés et les personnes âgées. Les personnes ayant consommé ces produits et présentant ces symptômes sont invitées à consulter un médecin en lui signalant cette consommation

Le produit peut être distribué par différents points de vente au Luxembourg.

Source d’information : Notification de rappel

Communiqué par : Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire.