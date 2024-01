Wéi et heescht, koum et zu Diddeleng zu enger Dampentwécklung an engem Haus, dat an der Rue Gaffelt.

Wéi mer op Nofro confirméiert kruten, gouf eng Fra am Haus dout opfonnt. Weider Detailer ginn et nach keng. © Domingos Oliveira (RTL)