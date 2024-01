An der Nuecht op en Dënschdeg ass d'Police géint 4.55 Auer zu Hollerech op e Mann opmierksam ginn, deen a sengem Auto hannert dem Steier geschlof huet.

De Motor vum Auto ass gelaf an dobäi hat de Mann guer kee Permis, wéi sech bei der Kontroll erausgestallt huet. Donieft goufe bei him an am Auto Boergeld, Handyen, Haschisch, e Messer an en Taser fonnt. De Mann, dee géint geriichtlech Oplage verstouss huet, gouf op Uerder vum Parquet festgeholl a koum en Dënschdeg am Nomëtteg virun den Untersuchungsriichter.