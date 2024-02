Zanter am Oktober 2023 en neie System fir d'Ausbezuele vun de Paien en Place gesat gouf, ginn et grouss Defaute bei de Bezuelungen.

Dat kéint bis zu 30% vun der Pai ausmaachen, heescht et am Communiqué vun OGBL an LCGB. D'Personaldelegatioun géif zanter leschtem Oktober probéiere bei der Direktioun z'intervenéieren, ma ouni Succès bis elo.

D'Gewerkschafte fuerderen, dass nees den ale Gestiounssystem fir d'Paie benotzt gëtt, bis d'Problemer mam neie System behuewe sinn.

Sollt dat net geschéien, géife gewerkschaftlech Aktiounen net ausgeschloss ginn.