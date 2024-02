D'Police mellt um Dënschdeg de Moien, dass e Méindeg den Owend zu Esch an zu Bech-Klengmaacher agebrach gouf.

An der Avenue du Rock n Roll zu Esch-Belval war an d'Kellere vun engem Appartementshaus agebrach ginn. D'Abriecher sollen éischten Informatiounen no eng Partie Kellere duerchsicht hunn, éier se vun engem Awunner iwwerrascht goufen. Doropshin hu se sech duerch d'Bascht gemaach an hunn dobäi zwee Vëloe matgoe gelooss. Et gouf direkt no hinne gesicht, allerdéngs ouni Erfolleg.

Och e Méindeg den Owend gouf et en Abroch an eng Wunneng an engem Appartementshaus an der Wäistrooss zu Bech-Klengmaacher. Hei hunn d'Brigange Boergeld geklaut.

An alle Fäll war d'Spueresécherung op der Plaz an et gouf eng Enquête opgemaach.

Fürerschäin agezunn

Zu Huldang ass enger Policepatrull e Chauffer opgefall, dee séier wollt fortfueren, wéi en d'Beamten erbléckst huet. Den Auto konnt kuerz drop zu Beesslek gestoppt ginn. Den Alkoholtest beim Chauffer war positiv an e provisorescht Fuerverbuet war d'Konsequenz.