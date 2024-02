Géint 12.30 Auer ass tëscht Bettel a Furen en Automobilist an enger Rietskéier an de Gruef geroden an huet sech mat sengem Gefier iwwerschloen.

En ass op der Kopp leie bliwwen. Wéinst de Rettungsaarbechten war et op där Streck méi schwiereg fir laanscht ze kommen. © Domingos Oliveira