Iwwer 50.000 Jonker maachen all Joer Gebrauch vun de Servicer vun der Schoulmedezin. 2023 gouf eng genee Analys gemaach, wéi de System funktionéiert.

D'Resultater vun der Etüd, déi vun engem Schwäizer Expert Pierre-André Michaud geleet gouf, sinn um Dënschdeg presentéiert ginn. Dobäi ass erauskomm, dass d'Schoulmedezin, éischter a Richtung "Schoul-Gesondheet" soll goen.

D'Besoinen an d'Gewunnechte vun de Kanner a Jugendlechen hätte sech an de leschte Joerzéngten enorm geännert. Am Plaz vu réng präventiven Ënnersichunge bräicht ee méi eng global Approche, déi och dem Psycho-Soziale Rechnung dréit.