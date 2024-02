Géint 12.45 Auer koum et op der N22 tëscht Useldeng a Béiwen zu engem Accident.

Éischten Informatiounen no hat de Chauffer vum Won d'Kontroll an enger Kéier verluer. Hie krut fir d'éischt de Summerwee ze paken an dunn e Bam. Wéi et heescht, soll et op där Plaz glat gewiescht sinn.

Och op der N12 tëscht Tënten a Sëll koum et zu engem Accident wéinst schmierege Stroosseverhältnisser.

© Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

Vum ACL ass et iwwerdeems d'Warnung, dass et den Ament net evident ass op eise Stroossen. Plazeweis kéint et schmiereg a glat sinn. Et besteet och d'Gefor vun Aquaplaning oder nach, dass Äscht oder Beem op d'Fuerbunn falen.