1 Joer nodeem de Comité iwwert d'Prostitutioun gegrënnt ginn ass, hu sech d'Memberen eng 1. Kéier mat der Chancëgläichheetsministesch Backes beienee gesat.

Dëse Comité gouf an der Successioun vun der fréierer informeller "Plattform Prostitutioun" gegrënnt, déi hirersäits 10 Joer laang um Sujet geschafft huet. De Comité soll d'Situatioun vun de Prostituéierten suivéieren an och d'Evolutioun vun dëser Aarbecht analyséieren. A Jores-Rapporte sollen da Recommandatiounen un d'Regierung gemaach ginn.

Am Comité vertruede sinn nieft der Police an dem Parquet och Leit vun de Zerwisser DROPIN, der HIV-Berodung vum Roude Kräiz an de sozialen Offeren vun der Stater Gemeng.

Am Koalitiounsaccord vun CSV an DP steet am Kapitel iwwer Chancëgläichheet iwwregens kee Wuert iwwert de keefleche Sex dran a wéi d'Leit, déi an deem Domaine schaffen, solle psycho-sozial encadréiert ginn.

Offiziellt Schreiwes

Yuriko Backes rencontre les membres du Comité prostitution (09.02.2024)

Communiqué par : ministère de l'Égalité des genres et de la DiversitéDans le cadre de sa première réunion constitutive du 9 février 2024, Yuriko Backes, ministre de l'Égalité des genres et de la Diversité, a eu un échange de vues avec les membres du Comité prostitution. Ce comité, qui a été institué par règlement grand-ducal en mars 2023, reprend les missions et le mode d'organisation de l'ancienne «plateforme prostitution» informelle qui avait entamé ses travaux en 2012 pour élaborer un plan d'action national «prostitution» qui prévoyait entre autres la constitution formelle d'un Comité prostitution.

Le Comité est présidé par le ministère de l'Égalité des genres et de la Diversité (MEGA) et rassemble des représentant-e-s des ministères de l'Égalité des genres et de la Diversité, du ministère de la Justice et du ministère des Affaires intérieures, du parquet général, de la police grand-ducale, des services DROPIN et HIV-Berodung de la Croix-Rouge luxembourgeoise, de la Direction des affaires sociales de la Ville de Luxembourg et de la société civile. Sa mission consiste entre autres dans le suivi du phénomène de la prostitution sur notre territoire et a pour but d'en analyser de manière régulière son évolution, ceci aussi dans l'optique de formuler, dans le cadre de rapports annuels, des recommandations concrètes pour le gouvernement.

Yuriko Backes s'est réjouie de sa participation à la première réunion du Comité et a souligné dans son intervention «qu'historiquement la prostitution et l'attitude que la société en tant que telle porte à son égard est un sujet classique de la politique d'égalité. Au vu de sa composition pluridisciplinaire, le Comité représente une plateforme unique pour rassembler les différents acteurs qui sont confrontés avec le phénomène de la prostitution dans leur travail quotidien, et pour discuter des différents volets s'y rapportant tel que le cadre légal, l'encadrement psychosocial, les questions de santé et de prévention et le volet de la sécurité. »