Géint 11.10 Auer e Sonndeg de Moie gouf eng Persoun zu Colmer-Bierg vun engem Gefier erfaasst a blesséiert.

Nieft dem Samu vun Ettelbréck waren hei och d'Ambulanz aus der Nordstad an d'Pompjeeë vu Colmer-Bierg op der Plaz.

Weiderhi mellt de CGDIS dann en Accident zu Gréiwels. Hei gouf eng Persoun blesséiert, wéi géint 12.20 Auer en Auto an e Bam gerannt ass. D'Ambulanz vu Rammerech an d'Pompjeeë vu Gréiwels waren am Asaz.