An der Mëttesstonn dëse Sonndeg koumen d'Rettungsekippe vun Diddeleng méi dacks an den Asaz.

Eng éischte Kéier géint 12.45 Auer, wéi an der Rue Fany Schumacher eng Persoun ugestouss gouf. Knapp annerhallef Stonn méi spéit gouf et an Asaz an der Diddenuewener Strooss, wéi zwee Ween net laanschtenee koumen. Hei goufen zwou Leit blesséiert an déi lokal Rettungsekippe kruten Hëllef vun hire Kolleege vun Esch.