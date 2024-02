E Samschdeg war d'Generalversammlung vun "Déi jonk Gréng".

Un der Spëtzt vun der Jugendpartei stinn d'Tammy Huberty an de Kris Hansen, déi den Duo Amy Winandy a Fabricio Costa ofléisen. Weider am Comité sinn den Alex Lassine (Tresorier), d'Iness Chakir, d'Lisa Fogens, d'Amy Winandy, d'Jasmine Winandy, den Nic Engel, d'Maxime Pantaleonie an de Jakob Zenthöfer.

De fréiere Co-Spriecher vun der Jugendpartei Fabricio Costa geet jo fir "déi Gréng" mat an d'Europawalen. Dës waren dann och ee vun de wichtege Sujeten um Parteidag de leschte Samschdeg.