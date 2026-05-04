Invité vun der Redaktioun (4. Mee)Marc Spautz, CSV-Aarbechtsminister

D’Gewerkschaften hu wéi gewinnt um 1. Mee net mat Kritik un der Regierung gespuert: vu Kaffiskranzpolitik iwwer Nohëllef, déi de Premier sech beim Jean-Claude Juncker misst huelen. Fir dorop ze reagéieren, ass de Moien den CSV-Aarbechtsminister bei eis am Studio. Mir schwätze mam Marc Spautz iwwer de Mindestloun a seng Erwaardungen fir d’Tripartite. De Minister ass kuerz no 8 eisen Invité vun der Redaktioun.
Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.