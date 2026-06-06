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Brasilianeschen Ausseminister Mauro Vieira zu LëtzebuergBrasilianesch Regierung wëll Ambassade zu Lëtzebuerg opmaachen, wann een erëmgewielt gëtt

RTL Lëtzebuerg
E Freideg war de brasilianeschen Ausseminister fir eng Visitt zu Lëtzebuerg.
Update: 06.06.2026 10:01
De Xavier Bettel zesumme mam brasilianeschen Ausseminister Mauro Vieira an der Stad
De Xavier Bettel zesumme mam brasilianeschen Ausseminister Mauro Vieira an der Stad
© MAE Luxembourg

Sollt déi aktuell Regierung a Brasilien erëmgewielt ginn, hätt dës wëlles eng Ambassade zu Lëtzebuerg opzemaachen. Dat huet de brasilianeschen Ausseminister Mauro Vieira e Freideg bei senger Visitt am Grand-Duché annoncéiert. An Tëscht liewe méi wéi 33.000 Leit mat Lëtzebuerger Nationalitéit a Brasilien. Lëtzebuerg huet jo geplangt, nieft der Ambassade zu Brasilia nach e Konsulat zu Sao Paolo opzemaachen. Doduerch sollen déi bilateral Relatioune weider gestäerkt ginn, heescht et vum Lëtzebuerger Ausseministère.

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