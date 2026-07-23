Tréier steet weider ënner Schock, nodeems an de leschten Deeg zwee Studenten duerch Gewaltdoten ëm d'Liewe komm sinn.
Eng 29 Joer al Studentin gouf e Sonndeg dout an hirer Wunneng fonnt. Si gouf warscheinlech Affer vun engem Gewaltverbriechen. Eng Enquête vun enger Spezial-Kommissioun vun der däitscher Police leeft den Ament op Héichtouren a soll fir Kloerheet suergen. Dofir ginn aktuell keng Detailer ronderëm dës Dot public.
Eréischt leschte Mëttwoch gouf et um Tréier Petrisberg eng déidlech Messerattack, bei där en eréischt 22 Joer ale Student ëmbruecht gouf. De presuméierten Täter, en 22 Joer alen Afghan, dee psychesch krank an a Behandlung war, gouf festgeholl a sëtzt momentan an Untersuchungshaft.
Och d'Lëtzebuerger Studentevereenegung zu Tréier (LST) weist sech betraff vun den uergen Doten aus de leschten Deeg. Dozou d'Emma Koch, Presidentin vun der Vereenegung: "Mir wëllen och ënnersträichen als Studente vun Tréier an och vu Lëtzebuerg, dass esou eenzel tragesch Evenementer net d’Bild vun Tréier als Studentestad definéieren. Tréier ass zënter ville Joren fir dausende vu Studenten, dorënner och ville Lëtzebuerg, eng wichteg Plaz fir de Studium an den Alldag. Eis Hoffnung ass, dass mir als Gemeinschaft mat Respekt, Solidaritéit a Matgefill op dës schwéier Zäite reagéieren. Mir denken un d’Affer an hir Famillen an drécken hinnen eist opriichtegt Bäileed aus."
En Donneschdeg de Mëtteg um 12 Auer ass an deem Kader an der Kapell vum Campus 2 vun der Uni Tréier eng Gedenkzeremonie. D'Uni huet zanter e Mëttwoch och Kondolenzbicher ausgeluecht fir de Public, an der Uni selwer, wéi och am Biergeramt. D'Stad Tréier an de Buergermeeschter Wolfram Leibe schwätze vun zwou Doten déi ee perplex, traureg a rosen géife maachen. Weider Detailer ginn et um Site vun der Uni Tréier.
D'Leit zu Tréier betrëfft dës Doten natierlech och, wéi mir vun enger Rei Passanten zu Tréier gewuer gi sinn. Och hu mir si iwwert d'Sécherheetsgefill an der Stad gefrot.