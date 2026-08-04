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Invité vun der Redaktioun (4. August)David Wagner, Deputéierte vun Déi Lénk

Carine Lemmer
En Dënschdeg de Moie war de Rotatiounsprinzip Theema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".
Update: 04.08.2026 08:33
Invité vun der Redaktioun: David Wagner
Den Invité vun der Redaktioun vu méindes bis freides moies géint 8h00 am Studio vun RTL Radio Lëtzebuerg.

Engersäits sinn 3 Joer net vill, well een natierlech vill Saachen nach wéilt maachen, anerersäits ass een e bëssen erliichtert, well et awer eng intensiv Zäit ass, well Déi Lénk jo just zwee Deputéiert hunn. Dat sot den David Wagner en Dënschdeg de Moien als eisen Invité vun der Redaktioun.

Am Hierscht wäert hien, dem Rotatiounsprinzip vu senger Partei no, genee wéi och de Marc Baum, säin Deputéiertemandat ofginn.

Dat Positiivt un deem Mechanissem wier et, dass zwee liicht méi jonk Memberen noréckelen, mam Gary Diederich an dem Ana Creia de Veiga, déi op Gemengenniveau och scho vill Erfarung konnte sammelen.

Hie selwer wéilt seng Aarbecht um Krautmaart net jugéieren, seet den David Wagner. Dat sollten anerer maachen. Et hätt een awer ëmmer probéiert Themen ze setzen, déi déi breet Majoritéit vun de Leit concernéieren.

Déi Lénk hätten an de leschte Méint vill nei Membere bäikritt. Vill Jonker, déi mierke géifen, dass systeemesch Problemer do sinn, an de kapitalistesche System géifen uprangeren.
Dofir wier een als Partei och amgaangen, sech strateegesch ëmzeorganiséieren.

Invité vun der Redaktioun: David Wagner

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.

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