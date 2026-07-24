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Gemeng Esch-Sauer deelt matWéinst der Hëtzt ass grillen a Feier maachen um Stau vun elo u streng verbueden

RTL Lëtzebuerg
Supplementäert Sécherheetspersonal wäert och um Stau dofir suergen, ass sech un dës an aner Reegele gehale gëtt.
Update: 24.07.2026 10:52
© Gemeng Esch-Sauer

D'Gemeng Esch-Sauer informéiert, dass wéinst der aktueller Dréchent duerch d'Hëtzt an dem domat verbonnene staarke Brandrisiko, d'Benotze vu Griller op de Plagë ronderëm de Stauséi vun elo u verbueden ass. Och Feier maachen ass net erlaabt. D'Leit gi säitens der Gemeng opgefuerdert, dës Reegelen anzehalen an all Verhalen ze evitéieren, dat potentiell e Feier kéint ausléisen.

Fir d'Sécherheet op de Plagen ze garantéieren, ass och an deem Kader zousätzlecht Sécherheetspersonal vun der Firma "Dussmann" op der Plaz, dat fir d'Leit ze informéieren a fir ze kucken, ob sech och effektiv un d'Reegele gehale gëtt.

© Gemeng Esch-Sauer

Weider Mesurë, déi geplangt sinn, awer nach musse gepréift ginn, ass ënnert anerem d'Ofschleefe vu Gefierer, déi falsch geparkt sinn a sou ënner Ëmstänn de Wee vun de Rettungsdéngschter fir op de Site blockéieren.

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