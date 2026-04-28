RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Uni LëtzebuergDoyenne Katalin Ligeti demissionéiert vun hirem Posten

Michèle Sinner
D'Doyenne vun der Fakultéit fir Droit, Ekonomie a Finanzen (FDEF) vun der Uni Lëtzebuerg demissionéiert vun hirem Posten.
Update: 28.04.2026 14:24
D'Fakultéit fir Droit, Ekonomie a Finanzen (FDEF) vun der Uni Lëtzebuerg um Kierchbierg
© Domingos Oliveira

Dat mam Datum op den 31. Mee. Dës Decisioun huet d'Katalin Ligeti der Fakultéit en Dënschdeg an enger E-Mail matgedeelt. Déi lescht Méint stoung si wéinst verschiddene Virwërf ënner Drock. Dorënner d'schlecht Handhabung vun Interessekonflikter beim Rekrutement vun neiem akademesche Personal vun der Fakultéit. Respektiv war hir och virgeworf ginn, si hätt versicht, bei de leschte Wale fir de Conseil universitaire d'Vertrieder vun de Studenten ze beaflossen. Déi Virwërf huet d'Katalin Ligeti vis-à-vis vun RTL ofgestridden. An hirer Mail huet si net erkläert, firwat si als Doyenne zerécktrëtt. Mee si verweist haaptsächlech op hir Succèsen.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.