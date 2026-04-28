Dat mam Datum op den 31. Mee. Dës Decisioun huet d'Katalin Ligeti der Fakultéit en Dënschdeg an enger E-Mail matgedeelt. Déi lescht Méint stoung si wéinst verschiddene Virwërf ënner Drock. Dorënner d'schlecht Handhabung vun Interessekonflikter beim Rekrutement vun neiem akademesche Personal vun der Fakultéit. Respektiv war hir och virgeworf ginn, si hätt versicht, bei de leschte Wale fir de Conseil universitaire d'Vertrieder vun de Studenten ze beaflossen. Déi Virwërf huet d'Katalin Ligeti vis-à-vis vun RTL ofgestridden. An hirer Mail huet si net erkläert, firwat si als Doyenne zerécktrëtt. Mee si verweist haaptsächlech op hir Succèsen.