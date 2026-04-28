RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Dräi Blesséierter bei Accidenter am Laf vun en Dënschdeg de Moien

RTL Lëtzebuerg
D'Rettungsekippe vum CGDIS hunn am Laf vun en Dënschdeg nees eng Rei Asätz gehat.
Update: 28.04.2026 12:05
© Laurent Weber

Kuerz viru 7 Auer waren op der A13 a Richtung Schengen tëschent Schëffleng a Keel zwee Autoen zesummegestouss, dobäi ass eng Persoun blesséiert ginn. D'Secouriste vu Keel, Rëmeleng a Schëffleng waren op der Plaz.

E weideren Accident mat zwee Autoen, awer ouni Blesséierter gouf et um 8 Auer tëschent Garnech a Käerch. Hei waren d'Stengeforter Rettungsekippen am Asaz.

Eng hallef Stonn méi spéit dann en Accident mat zwee Blesséierten an der Péitenger Strooss zu Nidderkuer. Och hei waren zwee Gefierer net laanschtenee komm, d'CGDIS-Ekipp vu Suessem-Déifferdeng ass op d'Plaz geruff ginn.

Am meeschte gelies
Vëlosbuttek ausgeraibert
"Alarm ëm 3:33 Auer, um 3:37 Auer war kee méi um Site"
Video
Fotoen
Um Sennengerbierg
30 Joer ale Motocyclist stierft bei Accident
Vermësstemeldung gestrach
52 Joer al Fra ass nees do
No der Suspendéierung vum Dr. Wilmes
Gesondheetsministesch seet, et géing keng politesch Dimensioun ginn
Video
Audio
Bus an der Stad an eng Fassad gerannt
E Buschauffer hat vergiess, eng Handbrems unzezéien
Weider News
Wéinst neien EU-Reegelen
Lëtzebuerg muss Frontaliere villäicht 200 Milliounen Euro Chômage bezuelen
Audio
0
An der Stad, zu Mäertert an zu Chrëschtnech
D'Police mellt eng Partie Abréch an Déifställ
Chambre des Métiers warnt
"D’Handwierk ass nach stabil, mee den Drock klëmmt!"
Fotoen
1
Fuerderunge vun der Dokteschassociatioun géif net Rechnung gedroe ginn
AMMD an CNS hunn nach ëmmer keng nei Konventioun ënnerschriwwen
3
Luxembourg Music School soll iwwerhuelen
D'CAVEM kéint Mëtt Mee nees opgoen
Bilan vun der nationaler Campagne vun der Sécurité routière
D'Police zielt 267 Infraktioune vu Motosfuerer an nëmmen engem Mount
Fotoen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.