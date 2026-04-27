Op eise StroossenDräi Accidenter mat all Kéiers engem Blesséierten

Nieft den Accidenter am Stroosseverkéier mellt de CGDIS nach zwee méi kleng Bränn.
Update: 27.04.2026 07:37
Wéi de CGDIS matdeelt, koum et e Sonndeg géint 18:20 Auer zu engem Accident op der Bretelle vun der A1 op d'A3, wéi sech e Bus an en Auto ze pake kruten. D'Ekippen aus der Stad an Hesper esou wéi och de Stater Samu waren op der Plaz. Eng Persoun gouf hei blesséiert.

Och ëm ee Blesséierten hu sech d'Rettungsdéngschter vu Wolz a Kiischpelt misse këmmeren, wéi et um kuerz no 20 Auer Um CR324 bei Wëlwerwolz gerabbelt hat.

Géint 0:40 Auer war et dann en Accident tëscht zwee Autoen zu Schëffleng, woubäi eng Persoun verwonnt gouf. Hei waren nieft de lokalen Ekippen och hir Kolleege vun Esch esou wéi den Escher Samu am Asaz.

Da mellt de CGDIS nach zwee Feier. Zu Diddeleng hat eng Poubelle gebrannt an um Kierchbierg en elektroneschen Apparat. A béide Fäll waren déi lokal Zenteren op der Plaz.

