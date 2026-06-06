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Siwen Autoen involvéiertDräi Blesséierter bei zwee Accidenter

RTL Lëtzebuerg
E Freideg am Nomëtteg hat et zweemol op de Lëtzebuerger Stroosse gerabbelt.
Update: 06.06.2026 06:53
© Jeannot Ries

E Freideg gouf et kuerz no 17:00 Auer een Accident zu Esch an der Rue Joseph Kieffer. Am Ganze ware fënnef Autoen an den Accident involvéiert. Dem CGDIS no gouf eng Persoun blesséiert. Op der Plaz waren de CIS Esch an eng Ambulanz vun Esch.

E Freideg hat et dann och nach géint 17:45 Auer op der A13 tëscht Helleng a Fréiseng gerabbelt. Hei waren zwee Gefierer net laanschtenee komm. Zwou Persoune si verwonnt ginn. Op der Plaz waren den CIS Fréiseng, den CIS Beetebuerg an eng Ambulanz vu Schëffleng.

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