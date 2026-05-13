RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

EncevoD'Stroumpräisser wäerten dëst Joer net klammen, esou den Direkter Claude Seywert

François Aulner
Encevo huet d'lescht Joer 154 Milliounen Euro Netto-Benefice gemaach.
Update: 13.05.2026 13:16
© Domingos Oliveira
© Domingos Oliveira
© Domingos Oliveira
© Domingos Oliveira
© Domingos Oliveira

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

D'aktuell Energiekris wéinst dem Konflikt am Mëttleren Osten huet net dee selwechten Ausmooss ewéi d'Kris nom Ufank vum Krich an der Ukrain viru 4 Joer. Där Usiicht ass op jiddwer Fall den Direkter vum Grupp Encevo. De Claude Seywert sot bei der Presentatioun vun de Joreszuele vum Energiegrupp, datt d'Stroumpräisser, déi d'lescht Joer erofgaange sinn, dëst Joer net wäerte klammen. Ouni d'staatlech Participatioun vun 150 Milliounen Euro an de Reseauskäschte wier dat natierlech anescht. Beim Gas misst ee méi virsiichteg sinn, mee et soll ee sech kee grousse Sprong erwaarden.

Encevo huet d'lescht Joer 154 Milliounen Euro Netto Benefice gemaach, sou dann de Bilan. Dat ass manner ewéi déi 194 Milliounen d'Joer virdrun, mee nach ëmmer dat drëttbescht Resultat. Trotzdeem huet de Grupp d'Dividendë bewosst op just nach 26% vum Profit erofgeschrauft. Dat well d’Energietransitioun grouss Investissementer erfuerdert, esou de President vun Encevo, de Jeff Feller.

Jeff Feller, President vun Encevo
Jeff Feller, President vun Encevo
© Domingos Oliveira

2025 wieren och 311 Milliounen Euro investéiert ginn, gutt zwee Drëttel dovun an de Stroumreseau. De Grupp hätt seelen esouvill investéiert a wéilt dëst Joer op eng hallef Milliard Euro kommen. Investéiere wëll Encevo och an de Waasserstoff an net just a Leitungen. Et plangt een och Waasserstoff ze produzéieren.

A punkto grénge Stroum wier Encevo bei engem Terawatt ukomm, wat dem gesamte residentielle Stroumverbrauch am Land géing entspriechen. Duerch nei digital Solutiounen an e méi flexibele Verbrauch hätt een och schonn en anert Verhale bei de Clientë festgestallt.

Am meeschte gelies
1. Halleffinall vum ESC 2026
Dës 10 Länner hunn et an d'Finall e Samschdeg gepackt - Kuckt elo de komplette Replay
Video
5
Lëtzebuerger Virolog iwwer Hanta-Virus
"Net vergläichbar mat deem, wéi mer et beim Corona-Virus gesinn hunn"
Video
Déidleche Virfall um Fluchhafen zu Denver
Opname vun Iwwerwaachungskamerae weise Persoun op der Pist
Video
Vicky Leandros
Zeréck op d'ESC-Bün – do, wou alles ugefaangen huet
Video
Fotoen
1
Nationale Futtball
D'Datumer fir d'Barragematcher sti fest
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Héije Chômage an nei Aufgaben
D'ADEM setzt op Digitaliséierung, fir alles ze meeschteren
0
Police an Douane
Bei grousser Kontroll zu Jonglënster goufe méi Verstéiss festgestallt
Fotoen
Verdeedegungsministesch präziséiert
GovSat koum net bei amerikaneschen Attacken am Iran an den Asaz
Vill Déifställ an der Stad
Lydie Polfer annoncéiert nei Campagne géint sougenannte "Pickpockets"
Audio
1
Héich Depensë bei der Gesondheetskeess
Bei de Krankeschäiner klammen d'Käschten am meeschten
Audio
8
Zwee Blesséierter
Quasi zum selwechten Ament hat et zu Mamer an tëscht Mäerzeg an Nidderfeelen gerabbelt
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.