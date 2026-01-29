RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Accidenter um Belair an an der StadEng Foussgängerin vun Auto ugestouss an eng vun E-Trottinett

RTL Lëtzebuerg
An hirem Bulletin mellt d'Police ënnert anerem zwou Foussgängerinnen, déi am Stroosseverkéier ugestouss a blesséiert gouf.
Update: 29.01.2026 12:24

Wéi d’Police schreift, wier et e Mëttwoch géint 14.15 Auer zu engem Accident an der Areler Strooss um Belair komm. Éischten Informatiounen no hat d’Automobilistin en Auto, deen ofbéie wollt, ze spéit gesinn a war beim Auswäichen op den Trottoir gefuer. Heibäi huet si eng Foussgängerin erwëscht an esou schwéier blesséiert, datt si an d’Spidol huet missen. Bei der Kontroll vun der Automobilistin huet sech erausgestallt, datt si ze vill gedronk hat.

Gutt annerhallef Stonn méi spéit war der Police nach en Accident gemellt ginn, bei deem eng Foussgängerin ugestouss a blesséiert gouf. Dat vun engem E-Scooter an der Avenue Marie-Therèse an der Stad. D’Foussgängerin wollt éischten Erkenntnisser grad iwwer en Zebrasträife goen, wéi eng E-Trottinett vu lénks koum a si ugestouss an um Knéi blesséiert huet. Bei der Kontroll vum E-Scooter hunn d’Beamte festgestallt, datt dësen net op déi maximal Vitess vu 25 km/h gedrosselt war, déi fir E-Trottinette gëllt. Op Uerder vum Parquet gouf d’Trottinett an e weidere Scooter vum Chauffer saiséiert.

Donieft mellt d’Police dann nach eng Kollisioun e Mëttwoch de Mëtteg tëscht zwee Autoen um CR169 zu Schëffleng. Béid Automobiliste goufe beim Accident verwonnt a koum fir eng Behandlung an d’Spidol. Bei engem vun de Chauffere war den Drogentest op der Plaz positiv.

Am meeschte gelies
Detailer no Messerattack um Lampertsbierg
Täter hat Rendez-vous mam spéideren Affer fir Visitt vu Wunneng
Vun 2027 un
D'Belsch plangt eng Autobunns-Tax fir auslännesch Chaufferen
52
Unisex-Toiletten a Schoulen
CSV-Fraktioun iwwerrascht iwwer Annonce a schwätzt sech oppen dogéint aus
Video
Waren am Dezember ausgesat ginn
Wéi geet et de Welpe Paola a Jepolina sechs Woche méi spéit?
Video
Fotoen
Eng Spuer zou an Tempo 70
Kilometerlaange Stau um éischten Dag vun Aarbechten an Tunnelle Grouft a Stafelter
Audio
28
Weider News
Phishing-Bedruch
Haapttäter zu Dubai festgeholl an u Lëtzebuerg ausgeliwwert
Tëscheruff vum Pit Everling
Kee Liicht um Enn vum Tunnel
Audio
0
Unisex-Toiletten
DP-Member Agostini mat schaarfer Kritik un CSV
Police-Bulletin
Presuméierten Drogendealer am Kader vun haislecher Gewalt erwëscht
Permis agezunn
Mat 174 amplaz 90 km/h iwwer d'A1
Pestiziden a Lëtzebuerger Äppel
Gesonde Snack oder Gesondheetsrisiko?
Video
26
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.