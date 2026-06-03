D‘Thema Mindestloun bréngt éischt Tensiounen an d‘Tripartitesnegociatiounen. Verwonnerlech ass dat net, louchen d‘Positioune vun de Sozialpartner scho virun de Reuniounen zu Senneng wäit auserneen.
D‘Gewerkschaftsunioun vun OGBL an LCGB an hir Fuerderung vun enger Hausse vun 300 Euro de Mount um Mindestloun komme beim Patronat aus alle Secteure guer net gutt un. De Premier Luc Frieden huet vu schwieregen Diskussioune geschwat. Elo léich et un der Regierung fir no Léisungen ze sichen. Schonn en Donneschdeg de Moie wëllen d‘Ministere sech beroden, fir am beschte Fall am Nomëtteg mat Propositiounen op d‘Suite vun der Tripartite ze kommen. Opfälleg war, dass op der Pressekonferenz no der Sëtzung e Mëttwoch d‘Nora Back an de Patrick Dury net ewéi en Dënschdeg mat dobäi waren. Dofir awer de Guy Hahn, de President vun der Landwirtschaftskammer, dee betount huet och a sengem Secteur géif ee genee lauschteren, wat beim Thema Mindestloun geschwat géif ginn. D‘Bauere misste kucken, dass hir Fraisen net ze vill klammen. Eleng d‘Energiekäschte wären einfach ze héich.
D‘Thema Logement stoung e Mëttwoch och um Programm. Fir all déi Bedeelegt wär kloer, dass misst méi gebaut ginn, esou de Premier Frieden. Dat géif fir den abordabele Logement gëllen, awer och fir dee regulären. Dës Regierung hätt scho 600 Milliounen Euro an de Wunnengsbau investéiert, mä et wär ee bereet weider Efforten ze maachen. Konkret Mesure géifen en Donneschdeg weider diskutéiert ginn.
Wéi och gëscht wären d‘Tripartitesnegociatiounen konstruktiv a respektvoll gewiescht, dat huet och den CGFP-President Romain Wolff virun der Presse confirméiert. De Premier selwer huet no der zweeter Reunioun dës Woch awer och nach d‘Adjektiv "schwiereg" hannendru gesot. Et wär effektiv net einfach déi zwee Enner – also Gewerkschaften a Patronat – zesummen ze bréngen. Ma dat wär d‘Aufgab vun der Regierung wärend enger Tripartite. De Luc Frieden huet confirméiert, dass e Méindeg de ganzen Dag zu Senneng verhandelt soll ginn.