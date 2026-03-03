RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Äntwert op parlamentaresch Fro weistExtreme Retard bei de Logements-Statistiken

François Aulner
D’Äntwert op eng parlamentaresch Fro weist de Retard, dee sech bei de Statistiken iwwert de Logement hei am Land opgebaut huet
Update: 03.03.2026 17:40
© RTL

Am Joer 2021 wiere 4.051 Wunnengen fäerdeg gebaut ginn, sou d’Äntwert vum Logementsminister Claude Meisch op eng Fro vun der LSAP.

Fir d’Joren 2022 an 2023 géing et am Laf vum Joer nei Publikatioune ginn. Fir d’Joren 2024 an 2025 misst ee bis d’nächst Joer waarden.

Et ass jo net esou, ewéi wann d’Land zanter Joerzéngten eng Logementskris huet, d’Baubranche zanter 3 Joer vu Kris am Secteur schwätzt an d’Regierung Mesuren ënnerholl huet, dorënner politesch ëmstridde steierlech Mesuren. Fir ze wëssen, wéi grouss d’Kris oder ewéi effikass d’Mesurë waren oder sinn, musse mer also nach waarden.

Am meeschte gelies
"Ech hu wierklech gefaart, ech misst stierwen"
Schwanger Fra no Perquisitioun zu Bouneweg hospitaliséiert
Video
Krich am Iran
Wéi sech d'Situatioun entwéckelt a wat d'Gefore fir Europa sinn
Audio
EU-Kommissär Christophe Hansen zur Situatioun am Noen Osten
Et kéinte "ganz grouss wirtschaftlech Konsequenzen op eis duerkommen"
Video
17
"Den Haapt-Däiwel ass dout"
Wéi reagéieren d'Iraner hei zu Lëtzebuerg op de Konflikt?
Video
Audio
13
Um CR160 Direktioun Zoufftgen
Stad Diddeleng sicht wéinst illegaler Sperrmüll-Entsuergung no Zeien
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Internationale Faktencheck-Dag
Wéi eng Fakten oder Aussoe wëllt Dir iwwerpréift hunn? Schéckt eis se!
Véier Joer nom Ufank vum Krich
"Et ass ganz wichteg, d'Sprooch vum Land ze léieren"
Video
Rapatriementer komplex
Luxair-Maschinn ënnerwee an de Süden, méi no un den Noen Osten
2
"Wien iwwerwaacht déi, déi iwwerwaachen?"
FGFC: Schwéier Virwërf géint Tice-Gemengesyndikat
Op der N24
Uergen Accident tëscht Näerden an Hitten, Auto géint Bam
Wann den Alldag zur Erausfuerderung gëtt
Dem Laurent säi Liewe mat enger rarer Muskelerkrankung
Video
2
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.