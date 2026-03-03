RTL TodayRTL Today
Rapatriementer komplexLuxair-Maschinn ënnerwee an de Süden, méi no un den Noen Osten

François Aulner
Fir Lëtzebuerger a Luxair-Clienten aus dem Noen Osten ze rapatriéieren huet d'Lëtzebuerger Airline ee Fliger elo schonn a Richtung Süde geschéckt, fir prett ze sinn.
Update: 03.03.2026 16:47
© Steve Müller

Esoubal e “Slot” - eng Fluchméiglechkeet - fräi wier, kéint d’Maschinn dann d’Leit op Dubai siche goen. Dat huet den Ausseminister Xavier Bettel en Dënschdeg de Mëtteg an der Chamber matgedeelt.

Hien huet awer betount, datt d’Situatioun nach ganz onsécher ass an dowéinst géing och no Alternative gekuckt ginn: zum Beispill, ob d’Regierung eng Maschinn kéint affretéieren oder den A400M kéint agesat ginn. Oder nach ob aner Fluchhäfen a Fro kéimen, fir d’Leit Heem ze fléien. De Xavier Bettel huet technesch Komplexitéiten awer genannt, wann een zum Beispill wéilt Leit mam Auto bis op Muskat am Oman oder Ryad a Saudi Arabien féieren. D’Leit kéinten dann notamment kee risegt Gepäck mathuelen.

“D’Regierung huet iech net vergiess”, esou den Ausseminister un déi ronn 480 Lëtzebuerger, déi gemellt hunn datt se am Noen Oste sinn. Esoubal et Neiegkeete ginn, géinge se kontaktéiert ginn.

Eng nei Welt

De Premier Luc Frieden huet sengersäits vun enger Welt geschwat, déi an engem déiwe Wandel wier. Lëtzebuerg an Europa kéinte sech net op eng Roll als Spectateur limitéieren. Fir méi onofhängeg ze sinn, géing d’Regierung sech fir eng staark gemeinsam europäesch Aussepolitik, en Handel mat neie Partner, méi Sécherheet a méi erneierbar Energie asetzen.

