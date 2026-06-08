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Aschreiwung vun en Dënschdeg 9 Auer unGrand-Duc invitéiert Public op Nationalfeierdagszeremonie an der Philharmonie

RTL Lëtzebuerg
Wéi all Joers gëtt et och dëst Joer nees op Nationalfeierdag eng Zeremonie an der Philharmonie, un där de Grand-Duc a seng Fra zesummen deelhuelen.
Update: 08.06.2026 09:40
© SIP

Et ass dëst Joer allerdéngs déi éischte Kéier, datt de Grand-Duc Guillaume an d'Grande-Duchesse Stéphanie am Zentrum vun de Festivitéite ronderëm Nationalfeierdag stoe wäerten. Nieft der groussherzoglecher Koppel wäerten och Deputéiert, Diplomaten a d'Membere vu Regierung, Staatsrot a Justiz un der Zeremonie deelhuelen, genee wéi Membere vum Gemengerot a vun der Stad Lëtzebuerg. Ma och Memberen aus dem Public kënnen deelhuelen!

Wie keng offiziell Invitatioun krut a sech den Event nawell net wëll entgoe loossen, dee ka sech vun en Dënschdeg 9 Auer un iwwert de Site www.gouvernement.lu umellen. Wéi d'Matdeelung aus dem Staatsministère preziséiert, sollt ee sech awer bäimaachen: "Well d'Plaze limitéiert sinn, ginn d'Invitatiounen der Reiefolleg vun der Aschreiwung no verdeelt."

D'Zeremonie ass den Dënschdeg, den 23. Juni ëm 10 Auer an der Philharmonie.

D'Fotoe vum leschte Joer

Zeremonie fir Nationalfeierdag an der Philharmonie - vum Emile Mentz (23.6.25)

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Zeremonie fir Nationalfeierdag an der Philharmonie - vum Haff (23.6.25)

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Zeremonie fir Nationalfeierdag an der Philharmonie - Offiziell Fotoen (23.6.25)

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

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