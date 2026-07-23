RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Invité vun der Redaktioun (23. Juli)Josée Kirps, Direktesch vum Nationalarchiv

Marc Hoscheid
En Donneschdeg de Moien ass d'Nationalarchiv Theema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".
Update: 23.07.2026 08:22
© Andy Brücker

No 23 Joer un der Spëtzt vum Nationalarchiv geet d'Direktesch Josée Kirps Enn des Jores an d'Pensioun. Mam Ausschaffe vum Archivgesetz aus dem Joer 2018 an der aktueller Plënneraktioun vun der Stad op de Belval huet si zwou vun deene wichtegsten Etappen an der Geschicht vun der Institutioun begleet. Mir kucken awer net nëmmen zeréck, mee och op d'Erausfuerderunge vun haut a vu muer.

Invité vun der Redaktioun: Josée Kirps

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.

Am meeschte gelies
Vermësstemeldung
Déi 43 Joer al Andreia Do Nascimento Dos Santos gëtt gesicht
Op der A13 duebel sou séier wéi erlaabt
Chauffeur fiert mat 224 km/h op enger Plaz, op där 110 erlaabt ass
US-Bericht
Trump wëll FIFA-President Infantino als neien UN-Generalsekretär
Erasmusbréck zu Rotterdam
15 Blesséierter no Kollisioun vun zwee Trammen
Europa
Grouss Bëschbränn a keen Enn a Siicht, 12.000 Leit am franséische Gironde evakuéiert
Video
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Stroossen
SAMU am Asaz no Chute vu Motocyclist um Mëttwoch den Owend
Vermësstemeldung
Déi 43 Joer al Andreia Do Nascimento Dos Santos gëtt gesicht
An der éischter Woch vun der Vakanz hunn déi Lénk hire parlamentaresch Bilan gezunn.
Parlamentaresche Bilan vun Déi Lénk
Et hätt een déi "autoritär" an "neoliberal" Politik vun der Regierung ausgebremst
Video
Audio
CGDIS
Wéinst Kollisiounen a Chutte gouf et e Mëttwoch de Mëtteg fënnef Blesséierter
CSSF an Israel Bonds
Bettel: "Deemools och net gefrot", Fayot: "kee loftleere Raum"
5
Zeienopruff
Police sicht Zeien, nodeem 100 Kofferkabelen a Rond-point zu Suessem opgedaucht sinn
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.