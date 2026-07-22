Den Donald Trump wënscht sech den aktuelle FIFA-President Gianni Infantino als neien UN-Generalsekretär, deen an den nächste Méint nei gewielt soll ginn. Wéi d'New York Post e Mëttwoch de Moien an engem Bericht vun enger net genannter Quell aus dem Ëmfeld vum US-Staatschef geschriwwen huet, géif den Infantino "weltwäit vun alle respektéiert ginn an eng besonnesch Fäegkeet besëtzen, Mënschen zesummenzebréngen".
De Paolo Zampolli, Emissär fir Global Partnerschafte vum Trump an och ee gudde Bekannte vum Infantino huet dem Trump seng Iddi gelueft a gemengt, datt et tëscht deenen zwee Ämter "gewëss Ähnlechkeete" géif. "Bei der FIFA gëtt et iwwer 200 Memberen. Dem Gianni seng Erfollegsbilanz weist, datt e weess, wéi een dat Ganzt leet."
Schonn op der Futtball-WM hu sech den US-President an de FIFA-Chef als gutt Kolleegen inzenéiert. Den Infantino wier "e gudde Frënd", mat deem een en enkt Verhältnis fleege géif, sou den Trump, dee virun der WM de "FIFA-Friddenspräis" entgéint geholl huet. Wärend dem Turnéier hat en Telefonat tëscht deenen zwee fir international Kritik gesuergt, wou den Trump den Infantino gefrot huet, fir eng Rout-Spär vun engem US-amerikanesche Spiller nodréiglech "iwwerpréiwen" ze loossen.
Ob den Gianni Infantino selwer d'Amt als neien UN-Generalsekretär wëllt, ass aktuell nach net gewosst. Réischt viru kuerzem hat hie seng Kandidatur fir déi nei Wal als FIFA-President erkläert.