RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Duerchbroch bei TripartiteMindestloun klëmmt ëm 200 Euro, Staat hëlleft mat Steierkredit

RTL Lëtzebuerg
Op den Haaptlinnen hu Regierung, Patronat a Gewerkschaften prinzipiell Accorde fonnt an den Tripartite-Gespréicher. All Säit ass dobäi Kompromësser agaangen.
Update: 04.06.2026 20:34
D'Annonce vun den Accorden
D'Annonce vun den Accorden
© Jeannot Ries

D’Tripartite war en Erfolleg – et goufe Kompromësser fonnt an en Duerchbroch beim Mindestloun. No intensive Verhandlungen si sech d’Regierung, d’Patronat an d’Gewerkschaftsunioun en Donneschdeg doriwwer eens ginn, fir de Mindestloun bis Juli d’nächst Joer ëm 200 Euro an zwou Kéieren an d’Luucht ze setzen – de Gros den 1. Januar. Am Mäerz wollten d’CSV an d’DP de Mindestloun net iwwert d’Indexéierung an den Ajustement un d’Lounentwécklung an d’Luucht setzen. Elo klëmmt en ëm 200 Euro an den Index kënnt dobäi. Fir datt Betriber net weider belaascht ginn, gëtt déi zousätzlech Hausse iwwer Steierkredit vum Staat finanzéiert.

Duerchbroch um drëtten Dag vun der Tripartite
Op den Haaptlinnen hu Regierung, Patronat a Gewerkschaften prinzipiell Accorde fonnt an den Tripartite-Gespréicher. All Säit ass dobäi Kompromësser agaangen.

De Premier Luc Frieden huet donieft e Crédit d’impôt conjoncture an Héicht vun enger Indextranche vu Juli bis Januar ugekënnegt an d’Präisser vum Diesel a vum Masutt géingen am Cent-Beräich gebremst ginn. Et ginn och cibléiert Hëllefe fir Betriber an der Logistik an an der Landwirtschaft. De Premier huet och weider Mesuren annoncéiert fir d’Energitransitioun virunzebréngen, respektiv eng méi séier Ëmsetzung vum Klimabonus Top Up an der Prefinanzéierung fir Wärmepompelen oder nach de Leasing Social fir Leit mat niddrege Revenuen ze hëllefen op Elektrogefierer ëmzeklammen.

De Luc Frieden huet sech iwwert den Accord mat de Sozialpartner an de grousse Linne gefreet. D’Nora Back vum OGBL an de Patrick Dury vum LCGB och. De Sozialdialog géing rëm funktionéieren a se wieren elo nees bereet, op alle Niveauen nees mat ze diskutéieren. De President vun der Staatsbeamtegewerkschaft CGFP Romain Wolff huet sech gefreet, datt de Steierbarème un eng Indextranche ugepasst gëtt (dat ass de Crédit d’impôt conjoncture). D’Patronat dréit den Accord mat, well de Staat d’Mesuren iwwerhëlt. De Michel Reckinger vun der Unioun vun den Entreprisen huet eng Clause de Rendez-vous ervirgestrach, fir de Fall wou d’Kris am Mëttleren Osten, respektiv d’Energiekris nach méi laang dauert.

Duerchbroch um drëtten Dag vun der Tripartite: Reaktiounen um RTL-Mikro
De Premier Luc Frieden, d'OGBL-Presidentin Nora Back, den OGBL-President Patrick Dury an de Michel Reckinger um RTL-Mikro vum Jeannot Ries nom Accord

De ganzen Accord misst elo nach technesch op Pabeier bruecht ginn. D’nächst Woch géing et Detailer op enger Pressekonferenz ginn. De Pak géing eng 450 Milliounen Euro op 2 Joer kaschten. Géigefinanzéierungsmesurë si keng virgesinn, huet de Premier betount, an och keng nei, zousätzlech Steieren.

Drëtten Dag Tripartite @ Senneng (4.6.26)

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Am meeschte gelies
Futtball: Frëndschaftslännermatch
Lëtzebuerg muss sech no couragéiertem Optrëtt 0:1 géint Italien geschloe ginn
Video
Fotoen
27
Tëscht Bruch a Sëll
Auto rennt op der N8 géint Bam, Strooss war zum Deel blockéiert
Fotoen
President vun der Klammfederatioun
"De mënschleche Feeler kann een ni honnertprozenteg ausschléissen"
Vun en Donneschdegmëtteg un
Alerte jaune wéinst Donnerwieder a Wand
Palzem (D) bei Stadbriedemes
Automobilistin stierft no Frontalkollisioun mat Camion
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Touristen op der Belscher Plage, och eng Rei Hoteller an der Belsch an Holland si vum aktuellen Datebreach si betraff.
RTL-Opruff wéinst Date-Klau
Een Affer wollt Vakanz bezuelen, ma ass op Krimineller eragefall
No déidlechem Accident zu Zolwer
Diskussioun iwwert méi Sécherheet am Klammsport lancéiert
Video
Fotoen
D'Mobilitéitsministesch Yuriko Backes an der Mobilitéitskommissioun vun der Chamber
Séieren Tram an de Süden
Oppositioun an der Chamber freet: "Wéi séier kënnt en a wéi séier fiert en?"
Audio
5
Reprochen un d'Regierung
Oppositioun fuerdert, nach net iwwer Gesetzestexter fir europäesche Migratiounspakt ofzestëmmen
7
E vun de fixe Rendez-vousen owes op der Tëlee: de Journal ëm hallwer 8. Den neisten Zuelen no ass d'Beléiftheet vun Télé Lëtzebuerg liicht geklommen, all Dag kucken eng 114.700 Leit.
Elo am Livestream
De Premier an d'Sozialpartner no Tripartite-Accorde LIVE am Journal
Video
Fotoen
Iesel uerg blesséiert
Police sicht no Fall vun Déierequälerei zu Buddeler no Zeien
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.