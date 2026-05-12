RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Rechter vun LGBTIQ+Lëtzebuerg op Plaz 10 an europäeschem Ranking

RTL Lëtzebuerg
Wéi de Ministère fir Chancëgläichheet en Dënschdeg matgedeelt huet, bleift Lëtzebuerg am sougenannten "ILGA Europe Ranking" op der 10. Plaz.
Update: 12.05.2026 13:12
© AFP

Am Ranking gëtt gekuckt, wéi wäit d'europäesch Länner d'Rechter vun der LGBTIQ+Communautéit promovéieren. A siwe verschiddene Kategorië gëtt d'Analys gemaach, dorënner Egalitéit & Net-Diskriminéierung, Famill, Discours & Haassverbriechen, gesetzlech Unerkennung vun der Geschlechtsidentitéit, Protektioun vun intersexuelle Persounen, Raim fir Organisatioune vun der Société civile an Asyl.

Mat der 10. Plaz confirméiert Lëtzebuerg sech als progressive Staat, heescht et vum Ministère. D'Ministesch Yuriko Backes erënnert an deem Kontext drun, datt de Kampf fir d'Rechter vun der LGBTIQ+-Communautéit weidergeféiert gi muss. Am Juni 2025 gouf dowéinst och en nationale Plang mat Mesuren, wéi dem Verbuet fir Conversiounstherapien, ausgeschafft.

Déi éischt dräi Plaze vum ILGA Europe Ranking 2026 sinn u Spuenien, Malta an Island gaangen.

PDF: ILGA Ranking 2026 Rainbow Map Europa
PDF: ILGA Ranking 2026 Kategorien Lëtzebuerg

Am meeschte gelies
Hantavirus - Air Rescue nees am Asaz
Bis ewell goufen Hollänner, Britten, Däitscher, Schwäizer, Fransousen an Amerikaner positiv getest
Video
Véier Festnamen um Weekend
Alkoholiséierte Chauffer rennt a Kannerkutsch, Iwwerfäll op der Gare an a Clausen
No Accidenter
CR347 blockéiert, Trafic op der N7 perturbéiert
Fotoen
Prozess 4,5 Joer nodeems Läich fonnt gi war
Ugekloten hat Pensioun vu Verstuerwenem kasséiert
Vum schweedesche Kinnek Karl Gustaf
De Grand-Duc Guillaume gouf zum Éierepresident vun der "World Scout Foundation" ernannt
Fotoen
Weider News
Joresrapport vu Luxair
2,6 Millioune Passagéier sinn zejoert op engem vun de ronn 30.000 Flich transportéiert ginn
Post huet Bilan 2025 presentéiert
No Käschten a Steiere bleift e Benefice vun 31 Milliounen Euro, 19 manner wéi zejoert
Dräi Blesséierter
Accidenter en Dënschdeg de Moien op der A6 an tëscht Éiter a Bous
Inneministère deelt mat
Am Abrëll hunn 139 Leit Asyl zu Lëtzebuerg ugefrot
Police deelt mat
Zu Mamer gouf op e Schantjen agebrach, zu Weimeschkierch gouf eng Persoun iwwerfall
Aarbechtsstress Symbolbild
"Stressberodung"
Gratis psychologesch Behandlung fir Salariéen
2
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.