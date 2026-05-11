E Samschdeg de Moien um 4.30 Auer gouf e Mann a Clausen vun zwou Persounen beklaut. D'Täter haten d'Affer an e Gespréich verwéckelt an et ofgelenkt, an hunn dobäi den Handy a Boergeld matgoe gelooss. Duerno hu sech béid Persounen duerch d'Bascht gemaach. D'Police konnt béid Täter awer kuerz drop fannen. Op Uerder vum Parquet goufe si festgeholl a virun den Untersuchungsriichter bruecht.
En Iwwerfall gouf et dann nach e Sonndeg am Nomëtteg op der Place de la Gare an der Stad. En Täter huet engem Mann hei mat Gewalt d'Kette vum Hals gerappt an ass duerno a Richtung Bouneweg geflücht. Eng Policepatrull konnt den Tatverdächtegte méi spéit nees op der Gare untreffen a festhuelen.