Et sollt vum Findel aus a Schweden goenLuxair-Maschinn Richtung Stockholm huet et Sonndeg misse kuerz nom Start ëmdréien a landen

D'Maschinn gouf ersat an d'Passagéier konnte e wéineg méi spéit dee Mueren hire Fluch op Stockholm mat e wéineg Retard nohuelen.
Update: 27.04.2026 12:07
E Sonndeg de Moie koum et zu engem Tëschefall bei engem Luxair-Fluch, deen a sech op Stockholm a Schweden geplangt war. Heibäi huet et sech ëm de Fluch LG5781 gehandelt, deen um kuerz virun 9 Auer moies e Sonndeg gestart ass. Wéi Luxair e Méindeg RTL géigeniwwer matdeelt, koum et zu enger technescher Indikatioun, also engem Warn-Hiweis wärend dem Fluch. Fir dëst ze préiwen, wier d'Maschinn aus Sécherheetsgrënn kuerz nom Start nees ëmgedréit an och sécher zu Lëtzebuerg um Findel gelant.

D'Maschinn gouf ersat an d'Passagéier konnte e wéineg méi spéit dee Mueren hire Fluch op Stockholm mat e wéineg Retard nohuelen.

D'Luxair seet, dass bei ronn 32.000 Flich am Joer et bei manner wéi 0,5% vun de Luxair-Flich zu sou preventive Sécherheetsmesure kënnt, ma et wier awer d'Standard-Prozedur bei esou Tëschefäll. Dobäi kënnt, dass bei sou Maintenance-Aarbechten et fir d'Luxair besser wier, mat der Maschinn zu Lëtzebuerg ze landen, well hei den technesche Support géif am beschte garantéiert ginn.

