RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Invité vun der Redaktioun (5. Juni)Marc Glesener, President vun der ALIA

Annick Goerens
E Freideg de Moie war ënnert anerem d'Onofhängegkeet vum nationale Medieregulateur Theema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".
Update: 05.06.2026 08:17
© Annick Goerens

No engem turbulente Joer mat Demissiounen un der Spëtzt an enger ëmstriddener Debatt iwwer d'Gouvernance steet d'ALIA virun enger Reform. D'Autoritéit soll méi Personal kréien, nei europäesch Aufgaben iwwerhuelen an zur ALIM ginn.

Wéi steet et haut ëm d'Onofhängegkeet vum Medieregulateur? Ass d'Institutioun nees stabil? A kann eng kleng Autoritéit iwwerhaapt géint international Plattformen a Pornosäite virgoen? Doriwwer hu mer e Freideg mam President vun der ALIA, dem Marc Glesner geschwat.

Invité vun der Redaktioun: Marc Glesener

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.

Am meeschte gelies
Tëscht Bruch a Sëll
Auto rennt op der N8 géint Bam, Strooss war zum Deel blockéiert
Fotoen
Elo am Livestream
De Premier an d'Sozialpartner no Tripartite-Accorde LIVE am Journal
Video
Fotoen
Iesel uerg blesséiert
Police sicht no Fall vun Déierequälerei zu Buddeler no Zeien
Duerchbroch bei Tripartite
Mindestloun klëmmt ëm 200 Euro, Staat hëlleft mat Steierkredit
Video
Fotoen
65
Tripartite
Riskéiert de Mindestloun en Dealbreaker ze ginn?
64
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
"Et geet jo, wann ee wëll"
Fréieren Aarbechtsminister Georges Engel reagéiert op Tripartite-Accord
Audio
0
Um Belair an zu Keel
Dräi Persoune bei Accidenter blesséiert
Duerchbroch bei Tripartite
Mindestloun klëmmt ëm 200 Euro, Staat hëlleft mat Steierkredit
Video
Fotoen
65
Touristen op der Belscher Plage, och eng Rei Hoteller an der Belsch an Holland si vum aktuellen Datebreach si betraff.
RTL-Opruff wéinst Date-Klau
Een Affer wollt Vakanz bezuelen, ma ass op Krimineller eragefall
No déidlechem Accident zu Zolwer
Diskussioun iwwert méi Sécherheet am Klammsport lancéiert
Video
Fotoen
Reprochen un d'Regierung
Grouss Deeler vun der Oppositioun géint direkte Vott iwwert EU-Migratiounspakt
8
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.