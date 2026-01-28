RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

"Your Future starts here"Méi international Talenter fir de Lëtzebuerger Aarbechtsmarché motivéieren

Chris Meisch
Ob Gesondheetspersonal, Handwierker oder Informatiker: A ville Secteure feelt et u Leit.
Update: 29.01.2026 12:23

"Your Future starts here"

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.
"Your Future starts here"
Méi international Talenter fir de Lëtzebuerger Aarbechtsmarché motivéieren

Gläichzäiteg gëtt et ëmmer méi schwéier Talenter aus dem Ausland unzezéien, heescht et souwuel vum Wirtschafts- wéi och vum Aarbechtsminister. Fir dem entgéint ze wierken, wëll een elo de Lëtzebuerger Aarbechtsmarché mam Slogan “Your Future starts here” als Mark no bausse vermaarten. Fir Talenter aus dem In- an Ausland besser ze erreechen an hinnen den Accès zum Aarbechtsmarché méi einfach ze maachen, goufen zwee nei Instrumenter geschaf.

Mat den neien Internetsitte “Work in Luxembourg” an “Talent Desk” setzt d’Regierung op eng zentral Strategie, fir Talenter unzezéien, am Land ze halen an den Accès zum Aarbechtsmarché ze vereinfachen. Wann een op Lëtzebuerg schaffe kënnt, ass et net einfach all déi néideg Informatiounen iwwer d‘Liewen hei am Land an iwwer den Aarbechtsmarché ze fannen, erkläert de Wirtschaftminister Lex Delles. Den neie Portail „Work in Luxembourg“ soll do als zentral Informatiounsplattform déngen.

Nei Strategie fir den Aarbechtsmarché / Reportage Chris Meisch

Den „Talent Desk“ – fënnt een am Haus vum Entrepreneuriat oder ënnert digitaler Form. Hei soll den Zougang zu den Informatiounen, esouwuel fir d’Talenter, ewéi fir d’Betriber weider vereinfacht ginn.

“Wa mir vun Talenter schwätzen, ass ee ganz wichtege Punkt deen, dass mir hei am Kader vun der Talentattraktion schwätzen. Do musse mir awer och drun denken, dass mir Talenter mussen, wa se eemol hei sinn, och hei halen, an op där anerer Säit awer och déi Talenter, déi mir brauchen, mussen ausbilden. Dat heescht, all Kéiers wa mir vun Talenter schwätzen, schwätze mir vun den dräi Volet‘n: Educatioun, Halen, a siche goen.”

Ee wichtegen Deel vum “Talent Desk” ass dee sougenannte Spouse-Programm, mat deem d’Regierung och d‘Partnerin oder de Partner vum internationale Salarié ënnerstëtze wëll. Si kréien Hëllef an Orientéierung, fir selwer méi séier eng Aarbecht zu Lëtzebuerg ze fannen, a sech besser z’integréieren. De Carlo Thelen, Direkter vun der Handelskummer:

“Mir héiere vu ganz ville Betriber, dass d‘Attraktioun an d‘Retentioun vun engem Talent doru scheitert, dass d‘Conjointe sech net wuel fillen oder integréiert ginn, souwuel an der Gesellschaft, wéi um Aarbechtsmarché. Dofir ass et wichteg, déi Leit richteg ze begleeden an ze kucken, wéi ee si och kann ëmforméieren, fir hei richteg integréiert ze ginn. Ech mengen d‘Qualité de vie ass ee wichtege Punkt zu Lëtzebuerg.”

D’Chambre des métiers warnt: Bis 2035 gi Schätzungen no 28.000 Handwierker an d’Pensioun.

Op där enger Säit feelt et u Main d‘oeuvre, op där anerer Säit klëmmt de Chômagetaux weider. Enn Dezember waren iwwer 21.000 Persoune bei der ADEM ageschriwwen – eng Hausse vu ronn 8 Prozent op 1 Joer gekuckt. Heiansdo, esou den Aarbechstminister Marc Spautz, brauchen d‘Leit gezielte Formatiounen, fir hir Chancen um Aarbechtsmarché ze verbesseren.

“Dofir bidde mir och do ganz vill Weiderbildungssaachen un, bei der ADEM, an do wäerte mir och an de nächsten Deeg, oder besser gesot an den nächste Wochen nach eng Kéier mat deene Skills-Pläng drop zréck kommen, fir dass mir et och fäerdeg bréngen, dass déi Leit, déi hei zu Lëtzebuerg als Demandeur d‘emploi agedroe sinn, och d‘Méiglechkeet hunn, op de Lëtzebuerger Aarbechtsmaart kënnen integréiert ze ginn.“

Nei Talenter unzezéien ass dat eent – si op laang Dauer zu Lëtzebuerg ze halen, dat anert. Fir besser ze verstoen, firwat national an international Talenter net ëmmer hei bleiwe wëllen, huet d’Regierung eng Etüd an Optrag ginn. Am Mäerz sollen d‘Resultater presentéiert ginn.

Am meeschte gelies
Detailer no Messerattack um Lampertsbierg
Täter hat Rendez-vous mam spéideren Affer fir Visitt vu Wunneng
Vun 2027 un
D'Belsch plangt eng Autobunns-Tax fir auslännesch Chaufferen
52
Unisex-Toiletten a Schoulen
CSV-Fraktioun iwwerrascht iwwer Annonce a schwätzt sech oppen dogéint aus
Video
Waren am Dezember ausgesat ginn
Wéi geet et de Welpe Paola a Jepolina sechs Woche méi spéit?
Video
Fotoen
Eng Spuer zou an Tempo 70
Kilometerlaange Stau um éischten Dag vun Aarbechten an Tunnelle Grouft a Stafelter
Audio
28
Weider News
Phishing-Bedruch
Haapttäter zu Dubai festgeholl an u Lëtzebuerg ausgeliwwert
Tëscheruff vum Pit Everling
Kee Liicht um Enn vum Tunnel
Audio
0
Unisex-Toiletten
DP-Member Agostini mat schaarfer Kritik un CSV
Police-Bulletin
Presuméierten Drogendealer am Kader vun haislecher Gewalt erwëscht
Permis agezunn
Mat 174 amplaz 90 km/h iwwer d'A1
Pestiziden a Lëtzebuerger Äppel
Gesonde Snack oder Gesondheetsrisiko?
Video
26
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.