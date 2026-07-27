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Invité vun der Redaktioun (27. Juli)Michel Simonis, Generaldirekter vun der Croix Rouge

Marc Hoscheid
E Méindeg de Moie war ënnert anerem de Mangel u Strukture fir Leit ouni Dag iwwert dem Kapp an d'Situatioun am Fleegesecteur Theema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".
Update: 27.07.2026 08:26
© Andy Brücker

Et wier enorm erschreckend, wéi grouss de Besoin u Plaze fir Kanner a Jugendlecher wier, déi net méi kéinten doheem wunnen. Dat sot den nach-Generaldirekter 
Michel Simonis e Méindeg de Moien als eisen Invité vun der Redaktioun. Op den 1. August hält hien op dësem Posten op, bleift der Croix Rouge awer nach weider erhalen fir ënnert anerem an de Beräicher vun der Bluttspend weider ze schaffen. 

D'Liste d'attente fir Jonker an de Strukturen vun der Croix Rouge ënner ze brénge wiere laang, dofir géif an dësem Beräich och weider investéiert ginn. 

D'Croix Rouge plënnert ugangs d'nächst Joer dann och an hir nei Raimlechkeeten op den Houwald, wou eng 600 Leit wäerte schaffen. D'Berodungsservicer, d'Kanner a Jugendaarbecht sou wéi och d'Bluttspend wäerten dann hei ënner kommen.

Invité vun der Redaktioun: Michel Simonis

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.

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