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Reprochen un d'RegierungOppositioun fuerdert, nach net iwwer Gesetzestexter fir europäesche Migratiounspakt ofzestëmmen

RTL Lëtzebuerg
An engem Schreiwes vun déi gréng gëtt der Regierung de Reproche gemaach, et wéilt een héich problematesch Texter trotz oppene Froe séier duerchkréien.
Update: 04.06.2026 15:55
© RTL-Archiv

An der Presidentekonferenz vun der Chamber hunn d'Oppositiounsparteien LSAP, déi gréng, déi Lénk an d'Piraten gefuerdert, datt d'Chamber net schonn nächsten Dënschdeg ofstëmme soll iwwert d'Gesetzestexter, mat deenen den europäesche Migratiounspakt ëmgesat gëtt. Dat schreiwen déi gréng an engem Communiqué.

D'Regierung hätt méintelaang verpasst, d'Ëmsetzen ze preparéieren a wéilt elo vun deem Zäitdrock, dee se selwer ze verschëlden hätt, profitéieren, fir héich problematesch Texter séier duerchzekréien. Besonnesch de Gesetzestext vum Inneminister Léon Gloden wier méi restriktiv wéi néideg an et géingen nach vill Froen opbleiwen.

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