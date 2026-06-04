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Avis vun der CCDHLëtzebuerger Ëmsetzung vum europäesche Migratiounspak dacks ze restriktiv

Fanny Kinsch
Beim Ëmsetze vum europäesche Migratiounspak ginn et positiv Entwécklungen, awer do wou et Spillraum gouf, huet Lëtzebuerg heefeg eng ze restriktiv Approche gewielt.
Update: 04.06.2026 11:10
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Dat besonnesch beim Fräiheetsenzuch. Zu där Conclusioun kënnt déi konsultativ Mënscherechtskommissioun an hirem Avis, deen en Donneschdeg de Moie virgestallt gouf. Duerch de Pacte migratoire wäerte sougenannt Filtrage-Zentren opgemaach ginn, déi deels zou an deels oppe sinn. Hei géingen d'Mënscherechter awer deels net genuch geschützt ginn. Leit, déi sech ouni Openthaltsgeneemegung zu Lëtzebuerg ophalen, géinge riskéieren, quasi automatesch agespaart ze ginn. D'CCDH kritiséiert staark, dass Mannerjäreger vu 16 Joer un am Centre de filtrage kënnen agespaart ginn. Dat wier eng national Decisioun, déi net vun der EU-Direktiv virgeschriwwe wier, an déi aktuell Gesetzeslag verschäerfe géing. D’Mënscherechtskommissioun fuerdert, datt dës Dispositioun aus dem Gesetz gestrach gëtt. D'Direktiv soll bis den 12. Juni ëmgesat ginn a wäert d'nächst Woch an der Chamber gestëmmt ginn. D’Mënscherechtskommissioun kritiséiert, datt si eréischt viru manner wéi engem Mount ëm hiren Avis gefrot gouf an deemno ganz wéineg Zäit hat, den Avis ze schreiwen.

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