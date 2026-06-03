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Invité vun der Redaktioun (3. Juni)Patrick Dury, LCGB-President

Annick Goerens
E Mëttwoch de Moien ass d'Tripartite Theema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".
Update: 03.06.2026 05:59

No der éischter Ronn vun der Tripartite wëlle mer wëssen: wéi war d’Stëmmung ënnert de Sozialpartner? Wéi eng Konzessioune sinn d’Gewerkschafte bereet ze maachen? A wat ass wann et keng Erhéijung vum Mindestloun gëtt? Doriwwer schwätze mir de Moien mam OGBL-Gewerkschaftspresident. De Patrick Dury ass kuerz no 8 eisen Invité vun der Redaktioun.

LIVESTREAM Radio

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.

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