Invité vun der Redaktioun (3. Juni)Patrick Dury, LCGB-President

No der éischter Ronn vun der Tripartite wëlle mer wëssen: wéi war d’Stëmmung ënnert de Sozialpartner? Wéi eng Konzessioune sinn d’Gewerkschafte bereet ze maachen? A wat ass wann et keng Erhéijung vum Mindestloun gëtt? Doriwwer schwätze mir de Moien mam OGBL-Gewerkschaftspresident. De Patrick Dury ass kuerz no 8 eisen Invité vun der Redaktioun.
Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.