E Mëttwoch de Moien an am Nomëtteg huet de Premier Luc Frieden OGBL an LCGB, d'CGFP an d'Patronat gesinn, fir eenzel bilateral Gespréicher. Am Nomëtteg, géint 16 Auer, wäert hien sech dann un d'Press riichten an eng Partie Detailer zu de Reunioune ginn. Dat Ganzt gëtt bei eis live iwwerdroen.
Hei den offizielle Programm vum Premierminister Luc Frieden e Mëttwoch:
• 09 h 00: Réunion bilatérale avec les organisations syndicales OGBL et LCGB
• 10 h 30: Réunion bilatérale avec le patronat
• 15 h 00: Réunion bilatérale avec la CGFP
• Vers 16 h 00/16 h 30 à l’issue des réunions: point de presse / doorstep
En présence de la presse