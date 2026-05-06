RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Livestream op RTL.luPoint-Presse vum Luc Frieden géint 16 Auer e Mëttwoch

RTL Lëtzebuerg
No enger Rei bilateraler Reuniounen tëscht dem Premier, de Gewerkschaften an dem Patronat, wäert de Luc Frieden am Nomëtteg Detailer un d'Press ginn.
Update: 06.05.2026 15:25

E Mëttwoch de Moien an am Nomëtteg huet de Premier Luc Frieden OGBL an LCGB, d'CGFP an d'Patronat gesinn, fir eenzel bilateral Gespréicher. Am Nomëtteg, géint 16 Auer, wäert hien sech dann un d'Press riichten an eng Partie Detailer zu de Reunioune ginn. Dat Ganzt gëtt bei eis live iwwerdroen.

Hei den offizielle Programm vum Premierminister Luc Frieden e Mëttwoch:

• 09 h 00: Réunion bilatérale avec les organisations syndicales OGBL et LCGB

• 10 h 30: Réunion bilatérale avec le patronat

• 15 h 00: Réunion bilatérale avec la CGFP

• Vers 16 h 00/16 h 30 à l’issue des réunions: point de presse / doorstep
En présence de la presse

Am meeschte gelies
ILRES Sonndesfro
Schwaarz-Blo hätt keng Majoritéit méi, trotz engem Gewënn vun der DP
Video
111
Prozess ëm presuméiert Policegewalt
De Parquet freet Prisongsstrofe fir déi véier ugeklote Beamten
Audio
Fënnef Persoune goufe blesséiert
Heftegen Accident um CR137 tëscht Berbuerg a Manternach
Video
Fotoen
Zu Éiter
Attrapp vun enger Granat léist gréissere Policeasaz aus
Éischte CEO vun der Cargolux
Den Einar Ólafsson ass dout
2
Weider News
Schüler goufen evakuéiert
Am Atert-Lycée zu Réiden gouf et zwee Feieralarmen, déi warscheinlech absichtlech ausgeléist goufen
Muss bis iwwernächst Woch an der Chamber sinn
LSAP gëtt gréng Luucht fir Staatsrot-Kandidatur vun der Paulette Lenert
Politesch Reaktiounen op d'Sonndesfro
"D'CSV krut wierklech eng op de Bak"
Video
12
De medezineschen Equipage kuerz virum Départ.
Luxembourg Air Rescue
No vill Duerchernee um Mëttwochmoien ass de Fliger elo ënnerwee Richtung Amsterdam
Video
Éischt bilateral Gespréicher virun der Tripartite
Gewerkschafte wëllen och iwwert Logement a Gesondheet schwätzen
Fotoen
Externe Beroder fort, schlecht Stëmmung nach do?
Op der Gemeng Sandweiler soll et weider rumoueren
Audio
1
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.