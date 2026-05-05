RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

ILRES SonndesfroSchwaarz-Blo hätt keng Majoritéit méi, trotz engem Gewënn vun der DP

François Aulner
Pierre Jans
Kevin Kayser
Wéi géift Dir wielen, wann den nächste Sonndeg Wale wären? Deem gi mer an der Sonndesfro op de Grond.
Update: 05.05.2026 17:18
De Premier Luc Frieden (CSV) an de Vize-Premier Xavier Bettel (DP) den 3. Oktober 2025 an der Chamber.
De Premier Luc Frieden (CSV) an de Vize-Premier Xavier Bettel (DP) den 3. Oktober 2025 an der Chamber.
© NICOLAS TUCAT/AFP

Wann e Sonndeg géing gewielt ginn, hätten d'CSV an d'DP keng Majoritéit méi an der Chamber, obwuel d'DP weider un Terrain géing gewannen. Dat geet aus der neier Sonndesfro ervir, déi d'Ilres fir RTL an d'Wort gemaach huet. 1.863 walberechtegt Persounen aus de véier Walbezierker goufe vum 13. bis de 24. Abrëll befrot an déi hunn den Trend vun der leschter Ëmfro am Oktober 2025 confirméiert. Ewéi et an der Vergaangenheet a Sondagë schonn de Fall war, och wann dëst éischter seelen optrëtt, wier dëser Sonndesfro no keng Koalitioun zu Zwee méiglech.

D'CSV an d'DP hätten allebéid jee 15 Sëtzer an d'LSAP 14. D'CSV géing de Resultater vum Sondage no vun aktuellen 21 Sëtz an der Chamber op 15 falen. A Prozenter ausgedréckt verléiert d'Partei vum Premier Luc Frieden 8 Prozentpunkten a géing vun 29,8 Prozent vun de Stëmmen am Oktober 2023 op 21,8 Prozent falen. D'DP géing ee Sëtz gewannen an d'LSAP der 3, respektiv 2, wann een den Iwwerleefer Ben Polidori erausrechent.

Déi dräi Parteie fanne sech an der Sonndesfro am Beräich vun den 21 Prozent vun de Stëmmen erëm.

ILRES Sonndesfro: Schwaarz-Blo hätt keng Majoritéit méi
De Pierre Jans aus der RTL-Noriichteredaktioun erkläert, wat d'Resultat vun der Sonndesfro bedeit.

Politesch Fiktioun

Et ass politesch Fiktioun, mä fir eng Majoritéit ze forméieren, kéimen da just nach eng quasi Union nationale mat CSV, DP an LSAP a Fro oder zwou vun deenen dräi Parteie géingen déi Gréng mat an d'Boot huelen, déi par rapport zu de Walen nees zwee Sëtz guttmaachen an op 6 kéimen. D'ADR, déi am Sondage par rapport zu der leschter Sonndesfro ee Sëtz - respektiv géintiwwer de Walen 2023 zwee Sëtz - bäikritt an op fir hir Verhältnisser héijen Niveau vu 7 Sëtz kënnt, gëtt jo als Koalitiounspartner vun den traditionelle Parteien ausgeschloss.

Déi Lénk bleiwen, trotz prozentuale Gewënner, stabel mat 2 Sëtz, iwwerdeems d'Pirate just nach hire Sëtz am Süde kéinte behalen.

Bleift ze betounen, datt et a Sondagen zwar scho puer Mol de Fall gouf, datt keng Koalitioun zu zwee méiglech war, mee bei de reelle Wale war dat bis elo ni de Fall. D'CSV hat no Walen och nach ni manner ewéi 17 Sëtz. Dat war 1974. Eng Erklärung dofir ass, datt Ëmfroen ni de Panachage ganz kënnen erëmspigelen. Doriwwer eraus hu manner jonk Leit tëscht 18 a 34 Joer un der Sonndesfro participéiert ewéi néideg, fir en honnertprozenteg representatiivt Bild ofzeginn.

Den Detail

Bei dësem Sondage, deen tëscht dem 13. bis 24. Abrëll 2026 gemaach ginn ass, goufen 1.863 walberechtegt Persounen iwwer Telefon an Online befrot. 1.156 Interviewe goufe via Telefon gemaach, dovunner 223 op fix Nummeren an 933 op Mobil-Nummeren. 707 Interviewe goufen online gemaach. Et goufe 521 Persounen aus dem Walbezierk Zentrum befrot, 712 aus dem Süden, 343 aus dem Norden an 287 aus dem Osten.

D'Detailer sti wéi ëmmer och um Internetsite vun der Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel Alia.lu oder hei am PDF:

PDF: Sonndesfro Mee 2026

Weider Sujeten zu der Sonndesfro

D'Nora Back (Gewerkschaften), de Luc Frieden (Regierung) an de Michel Reckinger (Patronat) wäerte wuel wärend der Tripartite zesummen un engem Dësch sëtzen.
Ilres Sonndesfro
Iwwer 80% vun de Leit der Meenung, dass eng Tripartite néideg ass
Ilres Sonndesfro
Befrote gi Gewerkschaften a Patronat Recht, well de Logement de Problem wier

Am meeschte gelies
Trageschen Accident bei Course zu Eschduerf
Wat ass zu dësem Ament gewosst?
Video
Fotoen
Mann vun 59 Joer gestuerwen
En Dënschdeg de Moie koum et zu engem déidlechen Accident op der Autobunn A6 Richtung Stad
Béiwen - Noutem
Automobilist kritt Fielswand ze paken a lant mat sengem Auto um Daach - Rettungshelikopter am Asaz
Fotoen
En Vue vun der Tripartite
Spontan Protestmaniff virum Aarbechtsministère, Marc Spautz war iwwerrascht
Video
Audio
Fotoen
46
Ilres Sonndesfro
Iwwer 80% vun de Leit der Meenung, dass eng Tripartite néideg ass
34
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Op eise Stroossen
Am Ganzen zéng Blesséierter bei fënnef Accidenter
Ilres Sonndesfro
Befrote gi Gewerkschaften a Patronat Recht, well de Logement de Problem wier
2
Prozess ëm presuméiert Policegewalt
De Parquet freet Prisongsstrofe fir déi véier ugeklote Beamten
Fënnef Persoune goufe blesséiert
Heftegen Accident um CR137 tëscht Berbuerg a Manternach
Video
Fotoen
Gesetzprojet soll am Summer deposéiert ginn
Eng national Loyerskommissioun amplaz vun de kommunalen a kantonalen
4
Zuel geet liicht erof
1.714 Schülerinnen a Schüler hunn 2024/2025 d'Schoul ofgebrach
5
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.