RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Wéinst Stéiere vun der NuetsrouPolice war eng 90 Mol am Asaz an dräi alkoholiséiert Persoune goufe matgeholl

RTL Lëtzebuerg
Am ganze Land gouf et an der Nuecht op e Samschdeg vill Asätz fir d'Policebeamten, well d'Nuetsrou net respektéiert gouf.
Update: 01.08.2026 15:31
© Laurent Weber

D'Police hat an der Nuecht op de Samschdeg nawell genuch ze dinn. Eng 90 Mol hunn d'Beamte mussen an den Asaz, well d'Nuetsrou gestéiert gouf respektiv Leit sech och alt mol méi hefteg an d'Hoer kritt hunn. An deene meeschte Fäll hätt sech d'Situatioun awer berouegt, wéi d'Patrull bis op der Plaz war.
 
An hirem Bulletin zielt d'Police awer och dräi Fäll op, wou jeeweils eng Persoun an de Passagearrest komm ass, well se ze vill gedronk hat a sech aggressiv beholl huet. Dat war eng Kéier op der Stater Gare géint 18.15 Auer, wéi méi Persoune Sträit mateneen haten. Déi Persoun dann, déi sech net berouegt krut an ëmmer méi aggressiv gouf, hunn d'Beamte mat op de Büro geholl, wou si am Passagearrest hire Rausch ausschlofe konnt.

Dono waren d'Beamten an engem Zäitraum vun 20 Minutten zu Rodange gefuerdert. Eng éischte Kéier géint 23.15 Auer, wéi eng alkoholiséiert Persoun aner Passanten ugepöbelt huet. Wéi d'Beamten op d'Plaz koumen, konnt de Mann duerch säin Alkoholkonsum bal net méi stoen. Och hien huet d'Nuecht um Policebüro verbruecht. Eng zweet Persoun war dann däitlech ze haart an huet sech mat den Awunner vun der Route de Longwy ugeluecht. Well d'Beamten hien net berouegt kruten, huet och hien am Passagearrest geschlof.

Da mellt d'Police nach, datt si zu Mamer eng E-Trottinett op Uerder vum Parquet saiséiert hunn, well de Chauffer mat dëser däitlech ze séier ënnerwee war. De Mann hat net just d'Vitess, déi ee mam E-Roller dierf fueren, iwwerschratt, ma och d'Maximalvitess an der Strooss hat hien ignoréiert.

Am meeschte gelies
Réckzuch no hefteger Kritik
Fifa stoppt ëmstridden Investore-Pläng - Uefa entzitt Infantino Vertrauen
Air Rescue am Asaz
Sechs Blesséierter bei Accident tëscht Grolënster a Jonglënster
Spueneschen Inneministère
Méi wéi 37.500 Migrante vu Ceuta zeréck a Marokko gaangen
Op d'mannst 67 Doudeger
Debatt ëm Migratioun a Grenzsécherung, nodeems Zéngdausende Leit zu Ceuta ukomm sinn
Duerch Wand begënschtegt
51 Bëschbränn bannent 24 Stonnen a Griicheland ausgebrach, neit Feier och am Weste vun der Tierkei
Weider News
CGDIS
Dräi Blesséierter bei engem Accident op der Diddelenger Autobunn
Op eis Stroossen
Alkoholiséierte Chauffer rennt an ofgestallten Auto a verléiert de Permis
Vun Zeie festgehalen
Police konnt Widderhuelungstäter an der Stad festhuelen
Schwamm-Spaass zu Wäiswampech minimal ageschränkt
Am ënneschte Séi dierf ëmmer nach geschwomme ginn
Video
Fotoen
Wéinst Bëschbrand-Gefor
Véier Gemengen aus der Stauséi-Regioun decidéieren temporäre Grillverbuet
Fotoen
No Demissioun vum André Dübbers
Arno Bache neie President vun der "Stëmm vun der Strooss"
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.