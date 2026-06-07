RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Visitt zu LëtzebuergPortugisesche President António José Seguro am enke Kontakt mat der portugisescher Communautéit

Lisa Weisgerber
No den offiziellen Usproochen hunn den António José Seguro a seng Fra, Margarida Freitas, sech Zäit geholl, fir mat de Leit ze schwätzen an Erënnerungsfotoen ze maachen.
Update: 07.06.2026 21:23
Suitte vun der offizieller Visitt vum Portugisesche President zu Lëtzebuerg.
De Sonndeg stoung ganz am Zeeche vum enke Kontakt mat der Portugisescher Communautéit.

Den zweeten Dag vun der offizieller Visitt vum portugisesche President, um Sonndeg dann och zesumme mam portugisesche Premier Minister Luís Montenegro. De Fokus loung op der portugisescher Bevëlkerung zu Lëtzebuerg. Dat konnt een och e Sonndeg de Mueren am Kulturzentrum Artikuss zu Zolwer gesinn, wou den Dag ugefaangen huet. Do stoung virun allem d'Renconter mat der portugisescher Communautéit an hirer jonker Generatioun am Mëttelpunkt.

Bei senger Arrivée gouf de President an de Premierminister net nëmme vun der Buergermeeschtesch vu Suessem, der Madamm Simone Asselborn-Bintz begréisst. Och d'Kanner aus de portugisesch Coursen hunn de President a Premierminister häerzlech empfaangen. Am Kader vum Projet "Para mim, Portugal é…“, wat iwwersat heescht "Fir mech ass Portugal…" : hunn d'Schüler hir perséinlech Visioun vu Portugal presentéiert. Fir dëse Projet hate si Texter ausgeschafft, an deene si beschreiwen, wat Portugal fir si bedeit a wéi si hir Relatioun zu hirem Ursprongsland erliewen, och wa si am Ausland wunnen.

Dëse Projet gouf speziell lancéiert fir d'Renconter mam President, erkläert d'Mónica Bastos, d'Coordinatrice de l'Enseignement portugais au Benelux. D'Initiativ soll de Kanner d'Méiglechkeet ginn, iwwer hir portugisesch Identitéit nozedenken an auszedrécken, wéi eng Biller, Erënnerungen a Wäerter si mat Portugal verbannen.

Dat Wuert wat am meeschte ervirkomm ass, ass d'Famill, déi vill vun de Kanner a Portugal huet. Ee flotte Moment war, wéi eent vun de Kanner gesot huet, dass fir hie Portugal wier, de President kënnen ze léieren a vun him eng Emaarmung ze kréien. Dëse Wonsch gouf him dann och vum President Seguro erfëllt. No der Presentatioun vum Projet krut de President dann och nach ee Buch geschenkt, an deem all d'Biller vun de Kanner dra sinn.

No den offiziellen Usproochen hunn den António José Seguro a seng Fra, Margarida Freitas, sech Zäit geholl, fir mat de Leit ze schwätzen an Erënnerungsfotoen ze maachen. Vill Membere vun der Communautéit hunn hire Stolz ausgedréckt. Eng jonk Fra huet erkläert, datt hir Grousseltere viru bal 50 Joer op Lëtzebuerg komm sinn an datt si frou wier, hir Hierkonft esou positiv vertrueden ze gesinn. Anerer hunn ervirgehuewen, datt eng Begéinung mam portugisesche Staatschef eng eemoleg Erfarung wier, déi hinnen nach laang a gudder Erënnerung bleiwe wäert.

Nom Besuch zu Zolwer ass d'Delegatioun an d'Philharmonie op de Kierchbierg weider gereest. Do huet eng grouss Begéinung mat der portugisescher Communautéit stattfonnt, dëst a Presenz vum Ierfgroussherzog Guillaume. A senger Ried huet de President Seguro Lëtzebuerg Merci gesot fir den häerzlechen Accueil a betount, datt hie sech wärend sengem Openthalt bal wéi doheem gefillt hätt.

Entrevue vum portugisesche President mat der portugisescher Communautéit an der Philharmonie (7.6.26)

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Am Kader vun der Manifestatioun gouf den Entrepreneur Orlando Pinto mam Ordre du Mérite Entrepreneurial ausgezeechent. De Präis gouf him vum portugisesche President perséinlech iwwerreecht als Unerkennung fir säin Engagement a seng berufflech Leeschtungen. Fir den Ausgezeechente war dës Éier eng grouss Motivatioun a gläichzäiteg eng Belounung fir seng laangjäreg Aarbecht.

Nieft dem President Seguro hunn och de Premierminister Luís Montenegro an de President vun der Organisatiounskommissioun fir d'Commemoratioune vum Portugal-Dag, Miguel Monjardino, Rieden un d'Communautéit gehalen.

Den offiziellen Deel vun der Visitt ass mat engem Concert vum portugisesche Sänger a Komponist António Zambujo ofgeschloss ginn. Domat ass en Dag op en Enn gaangen, deen am Zeeche vun der portugisescher Kultur, der Identitéit an de staarke Bezéiungen tëscht Portugal, Lëtzebuerg an der portugisescher Communautéit am Grand-Duché stoung.

Visitt zu Lëtzebuerg
De portugisesche President António José Seguro hat e gutt gefëllte Programm um Samschdeg
Sonndesinterview mam portugiseschen Ambassadeur zu Lëtzebuerg
"D'Portugise bleiwen hiren Originnen trei, huelen aus der Lëtzebuerger Kultur awer och d'Disziplin mat"

Am meeschte gelies
No Brand um Samschdegowend zu Lëlz
Läschwaasser huet an Hal fir en Totalschued gesuergt, sou d'Buergermeeschtesch Mireille Welter
Video
Audio
Fotoen
Futtball: Frëndschaftslännermatch
Lëtzebuerg wënnt duerch e Gol vum Danel Sinani géint Albanien
Video
Audio
Fotoen
17
Bedruchsskandal a Milliounenhéicht
Weider Persoun an der Caritas-Affär zu Roum festgeholl
Sonndesinterview mam portugiseschen Ambassadeur zu Lëtzebuerg
"D'Portugise bleiwen hiren Originnen trei, huelen aus der Lëtzebuerger Kultur awer och d'Disziplin mat"
Video
Fotoen
10
Fotogalerie
2.000 Leit beim "Community Run" an der Stad
Video
Fotoen
Weider News
Agroforst am Éislek
Felder géint de Klimawandel schützen an eng nei Produktioun opbauen
Video
Fotoen
Ee Blesséierten
Kollisioun tëscht zwee Motocyclisten op der Streck tëscht Waarken a Welschent
Dräi Führerschäiner ofgeholl
Alkoholiséierte Chauffer hat Schwieregkeeten, aus engem Parkhaus erauszekommen
Passagéier mat Pefferspray menacéiert
Festnam no versichtem Iwwerfall an engem Zuch
Nationalkongress
DP positionéiert sech als Partei vun der Stabilitéit
Video
Fotoen
5
Agroforst am Éislek
Felder géint de Klimawandel schützen an eng nei Produktioun opbauen
Video
Fotoen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.