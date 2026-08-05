E Prisonéier hätt engem Giischtjen nämlech mat engem Porzeläinsteller an d'Gesiicht geschloen an am Gesiicht blesséiert. An deem Kontext ass et dann och den Appell vun der Associatioun, datt Solutioune gebraucht géinge ginn. Agente wieren ëmmer méi Risiken an hirem Alldag ausgesat, an et muss elo op déi gelauschtert ginn, déi um Terrain aktiv sinn, a wat hir Doleancë sinn.
Dës rezent Attack vun engem Detenu wier e weidere Virfall, deen d'Gewalt géif illustréieren, mat deenen d'Giischtercher am Alldag an de Prisonge konfrontéiert sinn. D'Aarbechtskonditioune géife sech verschlechteren an et misst séier massiv rekrutéiert ginn.