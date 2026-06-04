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Op eise StroossenSiwe Blesséierter bei dräi Accidenter um Donneschdegmoien

RTL Lëtzebuerg
Och am Laf vum Donneschdegmoie mellt de CGDIS nees eng ganz Partie Blesséierter am Trafic.
Update: 04.06.2026 13:18
Symbolbild vun enger Brëtsch an enger Ambulanz
Symbolbild vun enger Brëtsch an enger Ambulanz
© Laurent Weber

Géint 6:20 Auer goufe véier Persoune blesséiert, wéi zu Héiweng an der Rue de Garnich en Auto an eng Mauer gerannt ass. D'Pompjeeë vu Koler an d'Ambulanciere vu Péiteng waren op der Plaz.

Um 7:30 Auer gouf et dann ee Blesséierten, wéi en Auto op der RN08 tëscht Sëll a Bruch e Bam ze pake krut. Hei waren d'Pompjeeë vu Béiwen an Tënten am Asaz, grad ewéi d'Ambulanciere vu Miersch.

Tëscht Bruch a Sëll
Auto rennt op der N8 géint Bam, Strooss war zum Deel blockéiert

Zwee Blesséierter gouf et schliisslech géint 8:50 Auer bei enger Kollisioun tëscht zwee Autoen um CR115 tëscht dem Rouscht a Kruuchten. D'Pompjeeë vu Biissen an d'Ambulanz vu Miersch waren op der Plaz.

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