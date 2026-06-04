Géint 6:20 Auer goufe véier Persoune blesséiert, wéi zu Héiweng an der Rue de Garnich en Auto an eng Mauer gerannt ass. D'Pompjeeë vu Koler an d'Ambulanciere vu Péiteng waren op der Plaz.
Um 7:30 Auer gouf et dann ee Blesséierten, wéi en Auto op der RN08 tëscht Sëll a Bruch e Bam ze pake krut. Hei waren d'Pompjeeë vu Béiwen an Tënten am Asaz, grad ewéi d'Ambulanciere vu Miersch.
Zwee Blesséierter gouf et schliisslech géint 8:50 Auer bei enger Kollisioun tëscht zwee Autoen um CR115 tëscht dem Rouscht a Kruuchten. D'Pompjeeë vu Biissen an d'Ambulanz vu Miersch waren op der Plaz.