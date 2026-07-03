Invité vun der Redaktioun (3. Juli)Taina Bofferding, Fraktiounscheffin vun der LSAP

"Et muss méi gebaut ginn" an "et geet ni duer", esou de Premier Luc Frieden gëschter am RTL-Summer-Interview. Hien huet awer op all d’Mesuren higewisen, déi d’CSV-DP-Regierung an d’Weeër geleet huet ,fir datt méi a méi séier gebaut gëtt.
De Moien hu mir d'LSAP-Fraktiounscheffin Taina Bofferding gefrot, wat si aus den Deklaratioune vum Premier zeréckbehält a wat si him nach mat op de Wee géing ginn.
Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.