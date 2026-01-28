RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Serie: "Mir, am Sozialen"Tiziana Pierri: "Mir gesinn d'Leit op der Strooss a mir schwätze mat hinnen"

Rosa Clemente
D'Educatrice kuckt net ewech, am Géigendeel. Mat de Kolleege vum Service Premier Appel ass si reegelméisseg ënnerwee op Tournée duerch d'Stad, fir no de Sans-abrien ze kucken.
Update: 28.01.2026 19:00
Serie : Mir, am Sozialen
Tiziana Pierri: “Mir gesinn d’ Leit op der Strooss a mir schwätze mat hinnen”

“Ech mengen, d’Leit fäerten ee bëssen. Mee d’Leit vun der Strooss sinn am Prinzip net aggressiv, au Contraire. Si si ganz dankbar fir alles. Einfach si kucken a Moie soen, einfach hinne weisen: Du existéiers, du bass do. Dat ass wierklech dat gréissten, wat een hinne kéint ubidden”, sou d’Tiziana Pierri.

D'Tiziana Pierri schafft zanter dräi Joer am Premier Appell

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Déi 41 Joer al Fra schafft zënter 3 Joer am sougenannte Bas-Seuil, am Premier Appel, dem Service d’Urgence fir Sans-abrien vun Inter-Actions. Mat enger Camionnette an och zu Fouss maachen d’Streetworker vum Premier Appel Tournéeën duerch d’Stad, da wann aner Servicer zou sinn.

An der Serie “Mir, am Sozialen” stinn déi am Fokus, déi deene Schwächste vun der Gesellschaft am Alldag Hëllef bidden. Et si Portraite vu Leit, déi sech do asetzen, wou anerer dacks ewechkucken. Een Abléck an d’Aarbecht vun de Sozial-Aarbechter aus de verschiddenste Servicer a Strukturen am Land.

All Mëttwoch fannt dir een neie Reportage am Magazin, an op RTL Play.

Am meeschte gelies
Detailer no Messerattack um Lampertsbierg
Täter hat Rendez-vous mam spéideren Affer fir Visitt vu Wunneng
Vun 2027 un
D'Belsch plangt eng Autobunns-Tax fir auslännesch Chaufferen
52
Unisex-Toiletten a Schoulen
CSV-Fraktioun iwwerrascht iwwer Annonce a schwätzt sech oppen dogéint aus
Video
Waren am Dezember ausgesat ginn
Wéi geet et de Welpe Paola a Jepolina sechs Woche méi spéit?
Video
Fotoen
Eng Spuer zou an Tempo 70
Kilometerlaange Stau um éischten Dag vun Aarbechten an Tunnelle Grouft a Stafelter
Audio
28
Weider News
Phishing-Bedruch
Haapttäter zu Dubai festgeholl an u Lëtzebuerg ausgeliwwert
Tëscheruff vum Pit Everling
Kee Liicht um Enn vum Tunnel
Audio
0
Unisex-Toiletten
DP-Member Agostini mat schaarfer Kritik un CSV
Police-Bulletin
Presuméierten Drogendealer am Kader vun haislecher Gewalt erwëscht
Permis agezunn
Mat 174 amplaz 90 km/h iwwer d'A1
Pestiziden a Lëtzebuerger Äppel
Gesonde Snack oder Gesondheetsrisiko?
Video
26
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.