RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

No den héijen TemperaturenWéi ginn d'Wënzer mat der Hëtzt ëm?

Céline Eischen
Vill gouf an de leschte Wochen an Deeg iwwer d'Wieder geschwat, iwwerall sinn d'Konsequenze vun der Afenhëtzt ze spieren, an dat net och zulescht bei de Wënzer an de Wéngerten. Wéi hunn d'Drauwen op déi héich Temperature reagéiert?
Update: 30.06.2026 12:18
© Céline Eischen

Wënzer an der Canicule - E Reportage vum Céline Eischen

Mir sinn zu Rëmerschen an de Wéngerten vum Domaine Sunnen-Hoffmann: Déi lescht Wochen huet och hei d'Sonn deck gedréckt, ma bei de méi ale Wéngerten hätt d'Hëtzt de Wuesstem vun den Drauwen net zréck gehalen, dat well d'Wuerzelen déif am Buedem wieren an esou nach genuch Waasser kréichen. Bei de méi jonke Riewen géif dat liicht anescht ausgesinn, do stinn d'Drauwe scho méi ënner Stress. Wéi eis déi jonk Wënzerin Marie Kox erkläert, wier dat Wichtegst an esou Hëtztwellen nom Buedem ze kucken.

"Et muss ee wierklech kucken, datt de Buedem gutt narhaft ass a wierklech liefhaft ass, datt de Buedem eeben d'Waasser ka späicheren, wann Ree fält, fir datt d'Wuerzelen eeben déif kënne kommen."

Well et elo am fréie Summer schonn esou waarm war, kann een och dëst Joer dovunner ausgoen, datt d'Drauwe méi fréi zeideg sinn.

© Céline Eischen

"Et kann ee mol soen, datt mer wierklech e ganz fréit Joer sinn. Dat heescht mir wäerten erëm fréi an d'Lies goen, sou wéi zum Beispill d'lescht Joer hu mer och schonn de 26. August mat der Lies ugefaangen. Dëst Joer gesäit et och ganz, ganz duerno aus. Mee jo, wéi gesot, et sinn nach annerhallwe Mount, do kann awer nach vill passéieren."

Elo scho steet fest, et wäert net just bei dëser Canicule bleiwen. Do géifen et awer eng Rei Strategië ginn, wéi zum Beispill fir méi resistent Ënnerlagen bei neien Uplanzungen ze maachen.

D'Marie Kox an hir Famill produzéieren zanter 25 Joer Bio-Wäin: Eng Decisioun an där een op jiddwer Fall nach haut confirméiert wier.

"Mir si wierklech ganz zefridde mat där Situatioun a wäerte wierklech och weiderhin an déi Richtung schaffen, well mir schaffe mat der Natur, mir schaffen fir d'Natur. Mir sinn ofhängeg vun der Natur, dat heescht mir musse wierklech kucken dat oprecht ze erhalen an eeben de Buedem ze stäerken, do wierklech e ganz eenheetleche System mat eranzekréien."

Et wier nämlech een Zesummespill tëscht Natur, de Riewen, an dem Wënzer, dat misst een dem Marie Kox no als ee Ganzt gesinn.

© Céline Eischen

Am meeschte gelies
Eng Persoun festgeholl
27 Joer ale Mann dout an Haus zu Märel fonnt
Motiv soll Suergerechtssträit sinn
Niedersachsen: Sechs Doudeger no Schéisserei a Foyer fir jonk Mammen
Video
"Natierlech hunn ech dat net gesot!"
Lydie Polfer dementéiert Ausso géint Begréngung vun der Stad
Video
Fotoen
28
Presuméierten Täter op der Flucht
Dräi Blesséierter bei Explosioun zu Monaco, zwee dovu schwéier
No Brand a Grondschoul
15 Panini-Albumen ewechgeheit, esou kënnt Dir hëllefen
Weider News
Carte Sanitaire
Knapp 4 Spidolsbetter op 1.000 Awunner
0
Institut luxembourgeois de régulatioun
Iwwer 1/4 vum verbrauchte Stroum gouf och zu Lëtzebuerg produzéiert
Um Belval
Jugendleche gouf vu 5 anere Jugendlechen iwwerfall, E-Trottinett gouf geklaut
An der Stad an op der A7
Dräi Blesséierter bei dräi Accidenter um Dënschdeg de Moien
Gemeng Käerjeng deelt mat
Gemengeconseiller Josy Hames ass am Alter vun 73 Joer gestuerwen
2
Innovativ Landwirtschaft
Aqua- and Hydroponik: Horizon Farms iwwerhëlt Greiweldenger Entreprise Fësch Haff
Fotoen
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.